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В Индии распустились уникальные "кровопролитные" цветы Неелакуринджи

В Индии впервые за долгий период времени распустились уникальные цветы под названием Неелакуринджи, которые считаются вестником кровопролития. В последний раз они цвели 12 лет назад.
В Индии распустились уникальные "кровопролитные" цветы Неелакуринджи

Неелакуринджи заметили накануне в горах Южной Гаты. Индия выступает единственным местом, где растут эти представители флоры. В народе растение называют просто Куринджи. Ученые считают, что Неелакуринджи начинают цвести в период обострения международных конфликтов. Когда они распустились 12 лет назад, это связали с убийством президента Ирака.

Открыли это растение 1838 году, и с тех пор оно распускалось порядка 15 раз. Отмечается, что цикл цветения Неелакуринджи настолько точен, что некоторые местные жители даже считали собственный возраст по числу произошедших цветений данного растения. Сейчас Куринджи остается под угрозой полного исчезновения.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30

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