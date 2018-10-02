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Экс-участника «Дома-2» Николая Должанского бросила молодая жена

Бывшего участника скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Николая Должанского бросила молодая супруга Екатерина Богданова.

Несколько часов назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Николай Должанский сообщил своим преданным поклонникам печальную новость. Не секрет, что совсем недавно 46-летний мужчина впервые женился. Супругой телезнаменитости стала девушка младше него на 20 лет. С Екатериной Богдановой Должанский познакомился на праздновании дня рождения Степана Меньщикова.

Экс-участника «Дома-2» Николая Должанского бросила молодая жена

Как сообщается, причиной, из-за которой бывший участник «Дома-2» потерял молодую супругу, стали горячительные напитки. Буквально всем телезрителям реалити-шоу известно, что алкоголем Николай Должанский злоупотребляет уже много лет.

По словам самой Екатерины Богдановой, пока ее звездный супруг просто пил, у нее еще получалось терпеть. Тем не менее, последней каплей стало то, что Николай пропил свою вставную челюсть. Именно этого момента молодая жена Должанского не стала терпеть и ушла от мужчины к молодому любовнику.

Журналистам удалось выяснить, что супруга экс-звезды телепроекта «Дом-2» ушла к гитаристу Владимиру Пташнику. На сегодняшний день многочисленные верные фанаты Николая Должанского переживают, не усугубит ли расставание с молодой женой и без того печальную ситуацию 46-летнего рэп-исполнителя.

Экс-участника «Дома-2» Николая Должанского бросила молодая жена

Впрочем, считанные часы назад Екатерина Богданова поспешила успокоить всех неравнодушных к судьбе Должанского. Девушка заявила, что у Николая все хорошо и его регулярные выступления приносят музыканту стабильный доход, а единственной проблемой телезнаменитости является то, что он все деньги спускает на спиртные напитки.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:14

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