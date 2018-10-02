К 2030 году почти все автомобили Mazda получат гибридные моторы
Mazda планирует оснастить большую часть моделей собственного производства гибридным двигателем. Как стало известно, до 2030 года практически все машины компании обзаведутся электронно-бензиновым аналогом.
Сообщается, что примерно 95% всех автомобилей производства Mazda будут обладать двигателем внутреннего сгорания, однако с определенным количеством электрификации. Пока не сообщается, каким образом должны функционировать эти модели, а также будет ли все еще бензин основным топливом. При этом 5 оставшихся процентов займут обычные электромобили. Данные решения были приняты в рамках стратегии по снижению наносимого окружающей среде вреда. Сообщается, что в случае соблюдения условий стратегии до 2030 года количество выбросов снизится на 50%.
Девятого сентября завод производства двигателей Mazda во Владивостоке приступит к созданию специальной серии моторов. Новые модели будут соответствовать высокому экологическому стандарту. Ожидается, что предприятие выпустит порядка 50 000 таких двигателей.
Сообщается, что примерно 95% всех автомобилей производства Mazda будут обладать двигателем внутреннего сгорания, однако с определенным количеством электрификации. Пока не сообщается, каким образом должны функционировать эти модели, а также будет ли все еще бензин основным топливом. При этом 5 оставшихся процентов займут обычные электромобили. Данные решения были приняты в рамках стратегии по снижению наносимого окружающей среде вреда. Сообщается, что в случае соблюдения условий стратегии до 2030 года количество выбросов снизится на 50%.
Девятого сентября завод производства двигателей Mazda во Владивостоке приступит к созданию специальной серии моторов. Новые модели будут соответствовать высокому экологическому стандарту. Ожидается, что предприятие выпустит порядка 50 000 таких двигателей.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:03