К 2030 году почти все автомобили Mazda получат гибридные моторы

Сообщается, что примерно 95% всех автомобилей производства Mazda будут обладать двигателем внутреннего сгорания, однако с определенным количеством электрификации. Пока не сообщается, каким образом должны функционировать эти модели, а также будет ли все еще бензин основным топливом. При этом 5 оставшихся процентов займут обычные электромобили. Данные решения были приняты в рамках стратегии по снижению наносимого окружающей среде вреда. Сообщается, что в случае соблюдения условий стратегии до 2030 года количество выбросов снизится на 50%.Девятого сентября завод производства двигателей Mazda во Владивостоке приступит к созданию специальной серии моторов. Новые модели будут соответствовать высокому экологическому стандарту. Ожидается, что предприятие выпустит порядка 50 000 таких двигателей.