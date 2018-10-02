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Учёные: Названа причина, мешающая сделать выбор в меню

Учёные определили, что предоставление человеку большого выбора в меню мешает ему определиться с блюдом. Экономисты считают, что наличие значительного количества товара или услуги не всегда приводит к положительным результатам.
Учёные: Названа причина, мешающая сделать выбор в меню

Группа специалистов из Университета Калифорнии провела ряд экспериментов, когда участникам исследования был предоставлен выбор между 6, 12 и 24 видами различных групп товара. При выборе лучшей категории работу мозга участвующих регистрировал аппарат МРТ. После анализа данных установили активность двух участков коры головного мозга: первый отвечает за принятие решения, второй – за определение ценности. Перегрузка мозга была зафиксирована при анализе 6 и 24 образцов. Таким образом, учёные назвали причину, мешающую сделать выбор в меню во время обеда. Большое количество предоставленных блюд перегружает мозг, и человек не может принять решение.

Экономисты считают, что большой выбор не всегда приводит к положительным результатам, и покупатель, как правило, уходит от покупки. Поэтому специалисты советуют не перегружать пространство для выбора.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:30

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