Учёные: Названа причина, мешающая сделать выбор в меню

Группа специалистов из Университета Калифорнии провела ряд экспериментов, когда участникам исследования был предоставлен выбор между 6, 12 и 24 видами различных групп товара. При выборе лучшей категории работу мозга участвующих регистрировал аппарат МРТ. После анализа данных установили активность двух участков коры головного мозга: первый отвечает за принятие решения, второй – за определение ценности. Перегрузка мозга была зафиксирована при анализе 6 и 24 образцов. Таким образом, учёные назвали причину, мешающую сделать выбор в меню во время обеда. Большое количество предоставленных блюд перегружает мозг, и человек не может принять решение.Экономисты считают, что большой выбор не всегда приводит к положительным результатам, и покупатель, как правило, уходит от покупки. Поэтому специалисты советуют не перегружать пространство для выбора.