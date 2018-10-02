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Мошенники нашли хитрый способ распространять спам

Мошенники нашли новый и весьма хитрый способ для того, чтобы распространять спам. Речь идет об использовании функции подписки на уведомления в браузере.
Мошенники нашли хитрый способ распространять спам

Через различные поисковые системы или всплывающие окна могут распространяться вредоносные порталы. Если пользователь Сети попадает на подобный сайт, для того, чтобы он мог просмотреть ролик или получить доступ к сервису, ему необходимо подписаться на уведомления. Если человек подтвердит согласие на подписку, ему могут дать просмотреть желаемое видео или перенаправят на другую страницу. Но при этом на рабочем столе устройства начнет появляться спам. Самой главной проблемой становится то, что многие не могут понять, откуда именно им приходит вредоносная информация.

Для того, чтобы прекратить рассылку спама, нужно отписаться от сайта в настройках браузера.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:49

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