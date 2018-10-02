Дочь Веры Глаголевой в Instagram показала редкие снимки матери

О серьёзном диагнозе Веры Глаголевой осведомлены были лишь близкие, пока от широких масс она проблемы со здоровьем скрывала. Актриса ушла из жизни 16 августа 2017 на территории Германии, куда отправилась на плановое обследование, её смерть оказалась большим потрясением для коллег и поклонников.В день светлого праздника Веры, Надежды и Любви старшая дочь артистки Анна Нахапетова обнародовала в социальной сети видеоролик с редкими снимками мамы. В описании к посту она поздравила фолловеров, отметив, что этот день всегда был и остаётся особенным. Подписчики присоединились к словам Нахапетовой, выразив свои соболезнования.