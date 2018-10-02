Никита Шалюков уверен, что беременная Рапунцель станет «Человеком года 2018»

«Я буду «Человеком года, потому что кто может им стать? А если серьезно, то Аленка, наверное, должна стать «Человеком года». Ей нужнее, да и человек она хороший. Я тоже неплохой, мне тоже это нужно, но я думаю, что выиграет Алена. У нее скоро ребенок будет...

Ни для кого не является секретом, что многими любимый конкурс «Человек года» еще даже не стартовал. Тем не менее, один из участников прославленной телестройки «Дом-2» заявил, что знает имя победителя.На данный момент все участники «Дома-2» проходят предварительный отбор. Несколько часов назад не в первый раз один из домовцев во всеуслышание назвал имя Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), которая, по его мнению, является потенциальным владельцем недвижимости в Москве. Один за другим герои скандального телепроекта «Дом-2» ссылаются на интересное положение длинноволосой красавицы, которое, по их словам, уж точно поможет девушке одержать победу в конкурсе «Человек года 2018».Как стало известно, Никита Шалюков уверен, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) как никто другой нуждается в столичной квартире. В качестве аргумента молодой человек, как и многие его коллеги по съемочной площадке, сослался на то, что беременную участницу бросил возлюбленный.Более того, по мнению Шалюкова, Рапунцель-младшей теперь придется заниматься воспитанием первенца в одиночку, а это значит, что собственное жилье вряд ли может будущей мамочке стать лишним.