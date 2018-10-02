Никита Шалюков уверен, что беременная Рапунцель станет «Человеком года 2018»
Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Никита Шалюков убежден, что беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) станет «Человеком года 2018».
Ни для кого не является секретом, что многими любимый конкурс «Человек года» еще даже не стартовал. Тем не менее, один из участников прославленной телестройки «Дом-2» заявил, что знает имя победителя.
На данный момент все участники «Дома-2» проходят предварительный отбор. Несколько часов назад не в первый раз один из домовцев во всеуслышание назвал имя Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), которая, по его мнению, является потенциальным владельцем недвижимости в Москве. Один за другим герои скандального телепроекта «Дом-2» ссылаются на интересное положение длинноволосой красавицы, которое, по их словам, уж точно поможет девушке одержать победу в конкурсе «Человек года 2018».
Как стало известно, Никита Шалюков уверен, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) как никто другой нуждается в столичной квартире. В качестве аргумента молодой человек, как и многие его коллеги по съемочной площадке, сослался на то, что беременную участницу бросил возлюбленный.
Более того, по мнению Шалюкова, Рапунцель-младшей теперь придется заниматься воспитанием первенца в одиночку, а это значит, что собственное жилье вряд ли может будущей мамочке стать лишним.
Ни для кого не является секретом, что многими любимый конкурс «Человек года» еще даже не стартовал. Тем не менее, один из участников прославленной телестройки «Дом-2» заявил, что знает имя победителя.
На данный момент все участники «Дома-2» проходят предварительный отбор. Несколько часов назад не в первый раз один из домовцев во всеуслышание назвал имя Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), которая, по его мнению, является потенциальным владельцем недвижимости в Москве. Один за другим герои скандального телепроекта «Дом-2» ссылаются на интересное положение длинноволосой красавицы, которое, по их словам, уж точно поможет девушке одержать победу в конкурсе «Человек года 2018».
Как стало известно, Никита Шалюков уверен, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) как никто другой нуждается в столичной квартире. В качестве аргумента молодой человек, как и многие его коллеги по съемочной площадке, сослался на то, что беременную участницу бросил возлюбленный.
Более того, по мнению Шалюкова, Рапунцель-младшей теперь придется заниматься воспитанием первенца в одиночку, а это значит, что собственное жилье вряд ли может будущей мамочке стать лишним.
«Я буду «Человеком года, потому что кто может им стать? А если серьезно, то Аленка, наверное, должна стать «Человеком года». Ей нужнее, да и человек она хороший. Я тоже неплохой, мне тоже это нужно, но я думаю, что выиграет Алена. У нее скоро ребенок будет...
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50