Объявлен запуск Project Stream для Google Chrome

Название Project Stream, по словам разработчиков, будет меняться, однако суть проекта останется неизменной. Он дает возможность владельцам компьютеров, ноутбуков и других устройств благодаря браузеру запускать игры с самыми высокими графическими требованиями. При этом сообщается, что игры будут работать с частотой кадров 60fps, что является отличным показателем. Впрочем, стоит отметить, что сервис должен функционировать при условии, что скорость Интернета пользователя не ниже 25 Мбит/с.Представители Google заявили, что их детище превосходит подобные вариации от конкурентов. Это видно благодаря тому, что картинка выводится без задержек при условии быстрого интернет-соединения. Разработчики подтвердили свои слова, запустив новую игру с весьма высокими требованиями и графическими характеристиками.