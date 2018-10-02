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Объявлен запуск Project Stream для Google Chrome

Компания Google объявила о запуске Project Stream, о котором ходили слухи еще в начале 2018 года. По словам авторов проекта, он позволит практически всем пользователям Google Chrome играть в любые игры на максимальных настройках через данный браузер.
Объявлен запуск Project Stream для Google Chrome

Название Project Stream, по словам разработчиков, будет меняться, однако суть проекта останется неизменной. Он дает возможность владельцам компьютеров, ноутбуков и других устройств благодаря браузеру запускать игры с самыми высокими графическими требованиями. При этом сообщается, что игры будут работать с частотой кадров 60fps, что является отличным показателем. Впрочем, стоит отметить, что сервис должен функционировать при условии, что скорость Интернета пользователя не ниже 25 Мбит/с.

Представители Google заявили, что их детище превосходит подобные вариации от конкурентов. Это видно благодаря тому, что картинка выводится без задержек при условии быстрого интернет-соединения. Разработчики подтвердили свои слова, запустив новую игру с весьма высокими требованиями и графическими характеристиками.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:52

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