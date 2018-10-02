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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли потрясающей актрисой

Во время съемок сиквела фильма «Малефисента» Эль Фаннинг была восхищена работой своей партнерши по сцене Анджелины Джоли. Актриса рассказала об опыте сотрудничества с матерью шестерых детей.
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли потрясающей актрисой

По словам 20-летней звезды Голливуда Эль Фаннинг, Анджелина Джоли невероятно много работает и этим очень вдохновляет. Кроме того, знаменитость выступила в качестве продюсера «Малефисенты 2», что позволило более юной актрисе многому у нее научиться.

Впервые с 43-летней Анджелиной Джоли знаменитость сыграла, когда ей было только 14 лет. В то время Джоли относилась к ней трепетно и заботливо. Теперь же они были на равных, что позволило сблизиться во время съемок, чем Фаннинг очень гордится.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:42

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