Синоптики рассказали, будет ли холодной приближающаяся зима

Методы прогнозирования после получения данных позволяют определить температурный фон на территории России на шесть холодных месяцев. Температура ожидается выше или около средних показателей за последние годы. В Татарстане синоптики также не обещают холодной зимы.Вероятный прогноз температур на отопительный сезон в Татарстане представлен в таблице: