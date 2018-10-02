В Новосибирске мужчина с ножом угнал карету скорой помощи
Накануне вечером в Новосибирске правоохранительные органы ловили мужчину, который, угрожая ножом, угнал карету скорой помощи. Подозреваемым оказался 36-летний пациент клиники, поступивший с кожным заболеванием.
В пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что мужчина открыто угрожал водителю скорой, вынудив его выйти из машины. Сам пациент после на транспорте скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники клиники вызвали полицию, после чего был объявлен план "Перехват". Вскоре мужчина оказался задержан правоохранительными органами.
Также сообщается, что по факту угона скорой помощи открыто соответствующее уголовное дело. Злоумышленник будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.
В пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что мужчина открыто угрожал водителю скорой, вынудив его выйти из машины. Сам пациент после на транспорте скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники клиники вызвали полицию, после чего был объявлен план "Перехват". Вскоре мужчина оказался задержан правоохранительными органами.
Также сообщается, что по факту угона скорой помощи открыто соответствующее уголовное дело. Злоумышленник будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30