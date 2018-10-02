Грачевская в «голом» платье шпагатом затмила Волочкову на музыкальной премии
Анна Грачевская пришла на музыкальную премию в полупрозрачном платье зеленого цвета. Бывшая супруга создателя журнала “Ералаш” дала возможность всем присутствующим насладиться видом ее голого тела, затмив своим шпагатом даже Анастасию Волочкову.
Грачевская является телеведущей, однако широкую известность приобрела после того, как стала лицом одного из магазинов интим-товаров, а также снялась для эротического журнала “Playboy”. Недавно звезда вышла на красную дорожку в популярном концертном зале Crocus City Hall практически в нижнем белье. Не смотря на то, что на Грачевской было платье, единственным непрозрачным предметом одежды на ее теле стали трусы, а также украшение на шее под цвет платья. Немаловажным является и то, что телеведущая пришла не одна, а с мужем Артемом Кузякиным.
Стоит напомнить, что модель периодически выкладывает в своем Instagram подобные снимки. Поклонники творчества Грачевской предполагают, что появление в столь открытом наряде, вызовет новую волну интереса к ее карьере, которая, по всей видимости, и дальше будет развиваться в эротическом направлении.
Грачевская является телеведущей, однако широкую известность приобрела после того, как стала лицом одного из магазинов интим-товаров, а также снялась для эротического журнала “Playboy”. Недавно звезда вышла на красную дорожку в популярном концертном зале Crocus City Hall практически в нижнем белье. Не смотря на то, что на Грачевской было платье, единственным непрозрачным предметом одежды на ее теле стали трусы, а также украшение на шее под цвет платья. Немаловажным является и то, что телеведущая пришла не одна, а с мужем Артемом Кузякиным.
Стоит напомнить, что модель периодически выкладывает в своем Instagram подобные снимки. Поклонники творчества Грачевской предполагают, что появление в столь открытом наряде, вызовет новую волну интереса к ее карьере, которая, по всей видимости, и дальше будет развиваться в эротическом направлении.