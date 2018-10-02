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Грачевская в «голом» платье шпагатом затмила Волочкову на музыкальной премии

Анна Грачевская пришла на музыкальную премию в полупрозрачном платье зеленого цвета. Бывшая супруга создателя журнала “Ералаш” дала возможность всем присутствующим насладиться видом ее голого тела, затмив своим шпагатом даже Анастасию Волочкову.
Грачевская в «голом» платье шпагатом затмила Волочкову на музыкальной премии

Грачевская является телеведущей, однако широкую известность приобрела после того, как стала лицом одного из магазинов интим-товаров, а также снялась для эротического журнала “Playboy”. Недавно звезда вышла на красную дорожку в популярном концертном зале Crocus City Hall практически в нижнем белье. Не смотря на то, что на Грачевской было платье, единственным непрозрачным предметом одежды на ее теле стали трусы, а также украшение на шее под цвет платья. Немаловажным является и то, что телеведущая пришла не одна, а с мужем Артемом Кузякиным.

Стоит напомнить, что модель периодически выкладывает в своем Instagram подобные снимки. Поклонники творчества Грачевской предполагают, что появление в столь открытом наряде, вызовет новую волну интереса к ее карьере, которая, по всей видимости, и дальше будет развиваться в эротическом направлении.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:20

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