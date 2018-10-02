Перед перестановками правительство Японии ушло в отставку в полном составе
После победы Синдзо Абэ на выборах главы ЛДП Японии правительство страны объявило об отставке в полном составе. Теперь премьеру придется сформировать новый кабинет, где из прежнего состава останется только треть министров.
Места сохранят лишь самые близкие соратники Синдзо Абэ, а именно стоящий во главе Минпромторга Хиросигэ Сэко, глава Минтранса Кэйити Исии, а также представитель МИД Таро Коно, Генсек правительства Ёсихида Суга и руководитель Минфина Таро Асо. Окончательно имена нового кабинета министров будут известны на церемонии его утверждения императором Японии, которая состоится 2 октября.
Напомним, что выборы председателя Либерально-демократической партии имели место в стране 20 сентября. Возглавлять правительство Синдзо Абэ будет до 2021 года, если его партия к тому времени продолжит находиться у власти.
Места сохранят лишь самые близкие соратники Синдзо Абэ, а именно стоящий во главе Минпромторга Хиросигэ Сэко, глава Минтранса Кэйити Исии, а также представитель МИД Таро Коно, Генсек правительства Ёсихида Суга и руководитель Минфина Таро Асо. Окончательно имена нового кабинета министров будут известны на церемонии его утверждения императором Японии, которая состоится 2 октября.
Напомним, что выборы председателя Либерально-демократической партии имели место в стране 20 сентября. Возглавлять правительство Синдзо Абэ будет до 2021 года, если его партия к тому времени продолжит находиться у власти.