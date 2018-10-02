Перед перестановками правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Места сохранят лишь самые близкие соратники Синдзо Абэ, а именно стоящий во главе Минпромторга Хиросигэ Сэко, глава Минтранса Кэйити Исии, а также представитель МИД Таро Коно, Генсек правительства Ёсихида Суга и руководитель Минфина Таро Асо. Окончательно имена нового кабинета министров будут известны на церемонии его утверждения императором Японии, которая состоится 2 октября.Напомним, что выборы председателя Либерально-демократической партии имели место в стране 20 сентября. Возглавлять правительство Синдзо Абэ будет до 2021 года, если его партия к тому времени продолжит находиться у власти.