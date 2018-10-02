АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жестокое обращение с ребенком оставляет молекулярные «шрамы» в ДНК
EUR 75.99 USD 65.57
Курс валют на 02.10.2018

Перед перестановками правительство Японии ушло в отставку в полном составе

После победы Синдзо Абэ на выборах главы ЛДП Японии правительство страны объявило об отставке в полном составе. Теперь премьеру придется сформировать новый кабинет, где из прежнего состава останется только треть министров.
Перед перестановками правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Места сохранят лишь самые близкие соратники Синдзо Абэ, а именно стоящий во главе Минпромторга Хиросигэ Сэко, глава Минтранса Кэйити Исии, а также представитель МИД Таро Коно, Генсек правительства Ёсихида Суга и руководитель Минфина Таро Асо. Окончательно имена нового кабинета министров будут известны на церемонии его утверждения императором Японии, которая состоится 2 октября.

Напомним, что выборы председателя Либерально-демократической партии имели место в стране 20 сентября. Возглавлять правительство Синдзо Абэ будет до 2021 года, если его партия к тому времени продолжит находиться у власти.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Синоптики рассказали, будет ли холодной
Лариса Гузеева борется за жизнь мамы
Никита Шалюков уверен, что беременная Рапунцель
Представлен гибридный кожаный планшет HP Spectre
Перед перестановками правительство Японии ушло в
Макгрегора обвинили в жульничестве с весами
Вакцина от нескольких разновидностей онкологии
Ксению Бородину затравили в Сети из-за соски
Павел Дуров прокомментировал «серьёзную
Ученые открыли причину отсутствия связи с
Жестокое обращение с ребенком оставляет
Туристы нашли "мешок с деньгами" и вернули его
«Это не моя история»: Евгений Назаров рассказал
Юлия Ковальчук трогательно поздравила мужа с
"Наконец-то это закончилось": Участник проекта
Ксения Бородина рассказала фанатам, что в
В Сети появился трейлер игрового процесса на X4:
Учёные: Падение глюкозы при чувстве голода влияет
Новая прическа пса Евгении Феофилактовой
NASA будет искать признаки технологической
Новый тизер OnePlus 6T намекнул на экран без
Российские автовладельцы оценили дилерские центры
Влад Топалов показал трогательный снимок с
Игра Assassin's Creed: Odyssey получила
Ученые: Космический аппарат Ulysses собрал
Анна Хилькевич впервые после родов вышла в свет
Японские разработчики создали первый электрокар
Ученым удалось опровергнуть популярную
В Сети появились 25 минут геймплея SoulCalibur VI
Юлия Меньшова порадовала фанатов снимками из 90-х
Просмотреть все новости