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Ксению Бородину затравили в Сети из-за соски младшей дочери

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не впервые устраивает жаркие перепалки со своими подписчиками, и на этот раз спор в ленте Instagram разгорелся вокруг фотографии младшей дочери звезды телестройки, которая запечатлена с соской-пустышкой во рту.
Ксению Бородину затравили в Сети из-за соски младшей дочери

Хейтеры набросились на Бородину, заявив, что девочке возраста Теоны уже не пристало ходить с соской, тем более что этот предмет портит прикус у детей. Теледива не полезла «за словом в карман» и довольно резко ответила, что осуждать ребенка за соску это глупость, тем более если он чужой. Бородина пригрозила «мамашам», что залезет на их страницы и начнет раздавать советы по воспитанию детей.

Бородина обратилась к «мамашам», отметив, что не собирается отнимать у ребенка вещь, которая ему по душе. То же касается и коляски, без которой малышка может уставать.

Ксению Бородину затравили в Сети из-за соски младшей дочери

Ксения Бородина призвала своих фолловеров с уважением относиться к чужим методикам воспитания и следить прежде всего за своими чадами. «Угомонитесь! Сосите соски и успокойтесь, может добрее станете. Кстати, следить нужно за языками длинными, чтобы прикус в порядке был», - порекомендовала звезда телестройки своим недоброжелателям.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:53

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