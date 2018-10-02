Ксению Бородину затравили в Сети из-за соски младшей дочери

Хейтеры набросились на Бородину, заявив, что девочке возраста Теоны уже не пристало ходить с соской, тем более что этот предмет портит прикус у детей. Теледива не полезла «за словом в карман» и довольно резко ответила, что осуждать ребенка за соску это глупость, тем более если он чужой. Бородина пригрозила «мамашам», что залезет на их страницы и начнет раздавать советы по воспитанию детей.Бородина обратилась к «мамашам», отметив, что не собирается отнимать у ребенка вещь, которая ему по душе. То же касается и коляски, без которой малышка может уставать.Ксения Бородина призвала своих фолловеров с уважением относиться к чужим методикам воспитания и следить прежде всего за своими чадами., - порекомендовала звезда телестройки своим недоброжелателям.