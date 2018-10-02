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Бюджетный электромобиль от Renault дебютирует в рамках Парижского автосалона

Компания Renault готовится к показу своего нового электромобиля K-ZE, что состоится в рамках грядущего Парижского автосалона. Как сообщается, модель разрабатывалась под бюджетный ценовой сегмент.
Бюджетный электромобиль от Renault дебютирует в рамках Парижского автосалона

Французская компания намерена в скором времени начать продажу электрокара. По некоторым сведениям, автомобиль практически не встретит конкуренции на рынке электромобилей, в связи с тем, что его стоимость составит всего 7-8 тысяч долларов. Внешне машина не будет выглядеть футуристично, как это часто бывает, если речь идет об электрокаре. За основу взята модель Renault Kwid, внешний вид которой, как и некоторые другие атрибуты, перейдут к электромобилю.

Создатели автомобиля убеждены в популярности K-ZE, их лучшие аналитики прогнозируют большой интерес определенной аудитории людей к их продукции. Эксперты утверждают, что объем продаж во многом зависит от того, как новинка покажет себя в ходе Парижского автосалона.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:06

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