Макгрегора обвинили в жульничестве с весами

О том, что тренер Макгрегора подкрутил весы, рассказал Артемий Ситник, боец смешанных единоборств из Литвы. «В 2008 году в сентябре имел место бой, который организован тренером ирландца. Помню, как став на весы после соперника, обнаружил, что те показывают неправильно. Мой вес был на 2-3 кг. занижен. Я понял, что Макгрегор имел вес примерно на килограмм семь больше меня. Я решил, что ничего страшного, поэтому принял бой. Не хочу особо вспоминать об этом случае из-за критики, которая, вероятно, сейчас будет направлена в мою сторону», - рассказал Ситников.Напомним, что бой между Ситниковым и Макгрегором в весе до 66 кг закончился в пользу литовского бойца. В Лас-Вегасе 6 октября намечен поединок между представляющим РФ Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором.