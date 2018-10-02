Вакцина от нескольких разновидностей онкологии прошла первый этап клинических испытаний

Самым перспективным биомаркером рака считается белок HER2, его повышенная экспрессия препятствует активному росту опухоли. В медицине уже применяют онкопрепараты, которые имеют прямое воздействие на этот белок. Однако специалисты хотят создать вакцину, заставляющую организм человека выявлять и истреблять смертоносные клетки. По словам учёных, иммунотерапия создаёт уникальные условия для борьбы с онкологией, этот метод значительно безопаснее и побочных эффектов от него меньше, чем от традиционной химиотерапии.Новая вакцина способна подстраиваться под индивидуальные черты пациента, так как изготавливается из его же биоматериала, после чего вводится под кожу, активируя иммунную систему на борьбу с болезнью. При клинических испытаниях препарата не было выявлено токсичных реакций, но в некоторых случаях вокруг введения вакцины появлялось небольшое раздражение. На очередном этапе испытания нового средства специалисты намерены задействовать большую группу больных.