Ученые открыли причину отсутствия связи с инопланетянами

Астрономы утверждают, что применение парадокса Ферми, с учетом текущего развития нашей цивилизации и количеством обозримой Вселенной является в корне неверным. Данный парадокс буквально означает, что инопланетян не существует, ведь люди еще не обнаружили их существования. Уравнение Дрейка, стоящее в основе парадокса, учитывает множество факторов, в том числе и время, в течение которого люди изучают близлежащий космос самыми разными способами в поисках любых улик, указывающих на другие разумные расы.Одной из наиболее вероятных причин того, почему люди все ее не вошли в контакт с инопланетянами, является повышенный уровень смертности разумной жизни. Хоть утверждение доказано лишь теоретически, оно означает, что почти любая цивилизация во Вселенной вымирает раньше, чем изобретает эффективные методы перемещения. Причиной тому, по мнению ученых, вполне может стать техногенный фактор. Другими поводами для отсутствия “контакта” называют чрезмерный уровень гравитации Земли, а также вероятность того, что многие цивилизации остановились в техническом развитии по каким-либо причинам.