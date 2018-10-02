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«Это не моя история»: Евгений Назаров рассказал подписчикам, почему предпочёл Бузовой два миллиона рублей

Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров отреагировал на критику Ольги.

Женя опубликовал свою версию произошедшего.

«Это не моя история»: Евгений Назаров рассказал подписчикам, почему предпочёл Бузовой два миллиона рублей

Мы уже писали, что один из претендентов на сердце знаменитости выбрал 2 миллиона рублей и покинул проект.

По обыкновению, Бузова расплакалась и сначала не верила в случившееся. Позже она сказала, что Евгений пришел сюда ради денег. Сам Назаров не объяснил Бузовой свой поступок.

«Неприятно. Многие люди не проходят проверку славой и миллионами», – заявила тогда Ольга.

Мужчина ответил, что позже в письме он рассказал о причинах такого решения. Позвонить Евгений не мог, потому что у них забрали телефоны и можно было посылать только записки.

«Это не моя история»: Евгений Назаров рассказал подписчикам, почему предпочёл Бузовой два миллиона рублей

Назаров сообщает, что якобы сразу предупреждал, если поймет, что всё это "не его история", то уйдёт из проекта. Полученные 2 миллиона он собирается пустить на благотворительность.

Кстати в своём Instagram Евгений уже назначает свидания другим. Он хочет пригласить девушку на ужин в башню Око Москва-Сити.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:05

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