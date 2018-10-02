«Это не моя история»: Евгений Назаров рассказал подписчикам, почему предпочёл Бузовой два миллиона рублей
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров отреагировал на критику Ольги.
Женя опубликовал свою версию произошедшего.
Мы уже писали, что один из претендентов на сердце знаменитости выбрал 2 миллиона рублей и покинул проект.
По обыкновению, Бузова расплакалась и сначала не верила в случившееся. Позже она сказала, что Евгений пришел сюда ради денег. Сам Назаров не объяснил Бузовой свой поступок.
Мужчина ответил, что позже в письме он рассказал о причинах такого решения. Позвонить Евгений не мог, потому что у них забрали телефоны и можно было посылать только записки.
Назаров сообщает, что якобы сразу предупреждал, если поймет, что всё это "не его история", то уйдёт из проекта. Полученные 2 миллиона он собирается пустить на благотворительность.
Кстати в своём Instagram Евгений уже назначает свидания другим. Он хочет пригласить девушку на ужин в башню Око Москва-Сити.
Женя опубликовал свою версию произошедшего.
Мы уже писали, что один из претендентов на сердце знаменитости выбрал 2 миллиона рублей и покинул проект.
По обыкновению, Бузова расплакалась и сначала не верила в случившееся. Позже она сказала, что Евгений пришел сюда ради денег. Сам Назаров не объяснил Бузовой свой поступок.
«Неприятно. Многие люди не проходят проверку славой и миллионами», – заявила тогда Ольга.
Мужчина ответил, что позже в письме он рассказал о причинах такого решения. Позвонить Евгений не мог, потому что у них забрали телефоны и можно было посылать только записки.
Назаров сообщает, что якобы сразу предупреждал, если поймет, что всё это "не его история", то уйдёт из проекта. Полученные 2 миллиона он собирается пустить на благотворительность.
Кстати в своём Instagram Евгений уже назначает свидания другим. Он хочет пригласить девушку на ужин в башню Око Москва-Сити.