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Юлия Ковальчук трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы постом в Instagram

Юлия Ковальчук поздравила своего супруга Алексея Чумакова с годовщиной свадьбы. Соответствующий пост появился на странице звезды в сети Instagram.
Юлия Ковальчук трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы постом в Instagram

На своей странице Ковальчук разместила снимок, где позирует вместе с супругом. Пара целуется, а Чумаков удерживает в руках шарики в форме сердца. В подписи к посту певица написала, что хочет таким образом поздравить супруга с пятилетием с момента официального вступления в брак. При этом в неофициальном союзе пара находится уже более 11 лет, что является внушительным сроком. “Как будто всю жизнь без времени и пространства”, — подписала свой пост Ковальчук.

В комментариях поклонники начали массово поздравлять пару с таким важным для семейной жизни событием. Многие отметили, что Ковальчук и Чумаков вместе смотрятся очень гармонично, и выразили надежду на то, что это не первый “юбилей” для влюбленных. Публикация собрала более 89 тысяч отметок “Мне нравится”.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:56

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