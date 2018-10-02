Павел Дуров прокомментировал «серьёзную уязвимость» в Telegram
Накануне стало известно, что в приложении Telegram имеется «серьёзная уязвимость». Данное сообщение прокомментировал создатель популярного мессенджера Павел Дуров.
По словам разработчика Telegram, все разговоры об уязвимости являются раздутой сенсацией. Утечка данных, о которой говорят большинство массмедиа, это вполне стандартное явление при совершении вызовов, такое случается также в мессенджерах по типу WhatsApp, Viber, и в других аналогичных приложениях. При этом Дуров уточнил, что в Telegram Desktop режим вызова, при котором произошла утечка информации, применяют менее 0,01 процента от общего количества пользователей.
Та уязвимость, о которой сообщили в СМИ, предоставляет собеседникам пользователей приложения Telegram Desktop возможность выяснить IP-адрес звонящего. Это происходит по той причине, что подключение производится напрямую в одноранговом вызове Р1Р. При этом отмечается, что в мобильной версии Telegram канал такого рода связи был отключён, но его свободно используют другие приложения, однако они критике не подверглись.
По словам разработчика Telegram, все разговоры об уязвимости являются раздутой сенсацией. Утечка данных, о которой говорят большинство массмедиа, это вполне стандартное явление при совершении вызовов, такое случается также в мессенджерах по типу WhatsApp, Viber, и в других аналогичных приложениях. При этом Дуров уточнил, что в Telegram Desktop режим вызова, при котором произошла утечка информации, применяют менее 0,01 процента от общего количества пользователей.
Та уязвимость, о которой сообщили в СМИ, предоставляет собеседникам пользователей приложения Telegram Desktop возможность выяснить IP-адрес звонящего. Это происходит по той причине, что подключение производится напрямую в одноранговом вызове Р1Р. При этом отмечается, что в мобильной версии Telegram канал такого рода связи был отключён, но его свободно используют другие приложения, однако они критике не подверглись.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:48