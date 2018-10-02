Павел Дуров прокомментировал «серьёзную уязвимость» в Telegram

По словам разработчика Telegram, все разговоры об уязвимости являются раздутой сенсацией. Утечка данных, о которой говорят большинство массмедиа, это вполне стандартное явление при совершении вызовов, такое случается также в мессенджерах по типу WhatsApp, Viber, и в других аналогичных приложениях. При этом Дуров уточнил, что в Telegram Desktop режим вызова, при котором произошла утечка информации, применяют менее 0,01 процента от общего количества пользователей.Та уязвимость, о которой сообщили в СМИ, предоставляет собеседникам пользователей приложения Telegram Desktop возможность выяснить IP-адрес звонящего. Это происходит по той причине, что подключение производится напрямую в одноранговом вызове Р1Р. При этом отмечается, что в мобильной версии Telegram канал такого рода связи был отключён, но его свободно используют другие приложения, однако они критике не подверглись.