Туристы нашли "мешок с деньгами" и вернули его владельцу
Туристы, отдыхающие на Крите, вернули найденные на улице деньги владелице. Как стало известно, молодая британская пара прославилась на весь остров после данного поступка.
Во время прогулки по городу туристы обнаружили на улице сумку с деньгами. Внутри находилась сумма, в переводе составляющая примерно полмиллиона рублей. Пара отнесла находку в полицию, дабы представители местной власти могли вернуть деньги владельцу. Хозяйкой пропажи оказалась пожилая женщина, одна из местных жительниц. Как выяснилось, у нее есть собственный магазин на острове, а в сумке находилась ее выручка. Полицейские отвели молодых людей к владелице сумки, в результате чего женщина вернула свои средства. Свидетели утверждают, что гражданка была чрезвычайно благодарна честной паре, благословляя их.
Местная газета также написала о поступке, впечатлившем многих людей, и на оставшееся время отдыха молодая пара превратилась в героев. Источники говорят, что даже таксисты отказывались брать с них деньги за проезд, а гостиница , в которой они остановилась, предложила им номер с лучшими условиями.
Во время прогулки по городу туристы обнаружили на улице сумку с деньгами. Внутри находилась сумма, в переводе составляющая примерно полмиллиона рублей. Пара отнесла находку в полицию, дабы представители местной власти могли вернуть деньги владельцу. Хозяйкой пропажи оказалась пожилая женщина, одна из местных жительниц. Как выяснилось, у нее есть собственный магазин на острове, а в сумке находилась ее выручка. Полицейские отвели молодых людей к владелице сумки, в результате чего женщина вернула свои средства. Свидетели утверждают, что гражданка была чрезвычайно благодарна честной паре, благословляя их.
Местная газета также написала о поступке, впечатлившем многих людей, и на оставшееся время отдыха молодая пара превратилась в героев. Источники говорят, что даже таксисты отказывались брать с них деньги за проезд, а гостиница , в которой они остановилась, предложила им номер с лучшими условиями.
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:09