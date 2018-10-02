Туристы нашли "мешок с деньгами" и вернули его владельцу

Во время прогулки по городу туристы обнаружили на улице сумку с деньгами. Внутри находилась сумма, в переводе составляющая примерно полмиллиона рублей. Пара отнесла находку в полицию, дабы представители местной власти могли вернуть деньги владельцу. Хозяйкой пропажи оказалась пожилая женщина, одна из местных жительниц. Как выяснилось, у нее есть собственный магазин на острове, а в сумке находилась ее выручка. Полицейские отвели молодых людей к владелице сумки, в результате чего женщина вернула свои средства. Свидетели утверждают, что гражданка была чрезвычайно благодарна честной паре, благословляя их.Местная газета также написала о поступке, впечатлившем многих людей, и на оставшееся время отдыха молодая пара превратилась в героев. Источники говорят, что даже таксисты отказывались брать с них деньги за проезд, а гостиница , в которой они остановилась, предложила им номер с лучшими условиями.