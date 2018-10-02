АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жестокое обращение с ребенком оставляет молекулярные «шрамы» в ДНК
EUR 75.99 USD 65.57
Курс валют на 02.10.2018

Туристы нашли "мешок с деньгами" и вернули его владельцу

Туристы, отдыхающие на Крите, вернули найденные на улице деньги владелице. Как стало известно, молодая британская пара прославилась на весь остров после данного поступка.
Туристы нашли "мешок с деньгами" и вернули его владельцу

Во время прогулки по городу туристы обнаружили на улице сумку с деньгами. Внутри находилась сумма, в переводе составляющая примерно полмиллиона рублей. Пара отнесла находку в полицию, дабы представители местной власти могли вернуть деньги владельцу. Хозяйкой пропажи оказалась пожилая женщина, одна из местных жительниц. Как выяснилось, у нее есть собственный магазин на острове, а в сумке находилась ее выручка. Полицейские отвели молодых людей к владелице сумки, в результате чего женщина вернула свои средства. Свидетели утверждают, что гражданка была чрезвычайно благодарна честной паре, благословляя их.

Местная газета также написала о поступке, впечатлившем многих людей, и на оставшееся время отдыха молодая пара превратилась в героев. Источники говорят, что даже таксисты отказывались брать с них деньги за проезд, а гостиница , в которой они остановилась, предложила им номер с лучшими условиями.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жестокое обращение с ребенком оставляет
Туристы нашли "мешок с деньгами" и вернули его
«Это не моя история»: Евгений Назаров рассказал
Юлия Ковальчук трогательно поздравила мужа с
"Наконец-то это закончилось": Участник проекта
Ксения Бородина рассказала фанатам, что в
В Сети появился трейлер игрового процесса на X4:
Учёные: Падение глюкозы при чувстве голода влияет
Новая прическа пса Евгении Феофилактовой
NASA будет искать признаки технологической
Новый тизер OnePlus 6T намекнул на экран без
Российские автовладельцы оценили дилерские центры
Влад Топалов показал трогательный снимок с
Игра Assassin's Creed: Odyssey получила
Ученые: Космический аппарат Ulysses собрал
Анна Хилькевич впервые после родов вышла в свет
Японские разработчики создали первый электрокар
Ученым удалось опровергнуть популярную
В Сети появились 25 минут геймплея SoulCalibur VI
Юлия Меньшова порадовала фанатов снимками из 90-х
Ares Design панирует выпустить 10 легендарных
Астрономы: Окрестности астероида Бенну свободны
Все 5 объективов LG V40 ThinQ показаны на
Певец Глеб Матвейчук показал в Instagram снимок
Porsche 911 GT3 RS продемонстрировал свои
Японские ученые изобрели выдерживающий треть
В Киеве на концерте украинка запрыгнула на
Huawei представила бюджетный планшет MediaPad M5
Спортпрототип автомобиля LMP1 на водороде
Поклонники заподозрили беременную Эвелину Бледанс
Просмотреть все новости