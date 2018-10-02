"Наконец-то это закончилось": Участник проекта «Замуж за Бузову» Сабанин рад окончанию шоу

Телеведущая Ольга Бузова несколько лет пытается наладить свою личную жизнь. После развода с Дмитрием Тарасовым звезде никак не удаётся найти верного и достойного мужчину. В связи с этим теледива большую ставку делает на реалити-шоу «Замуж за Бузову», участником которого стал модель и фитнес-тренер Александр Сабанин.По словам претендента на руку и сердце телеведущей, шоу идёт не по сценарию и в эфире показывают не все сюжеты, которые разворачиваются во время съёмок. Участник проекта также рассказал, что Ольга Бузова ему показалась совсем незаносчивой и очень простой девушкой. Однако в нём героиня увидела исключительно друга, поэтому тренеру по фитнесу пришлось покинуть проект, при этом он рад тому, что участие в шоу для него завершилось.