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"Наконец-то это закончилось": Участник проекта «Замуж за Бузову» Сабанин рад окончанию шоу

Александр Сабанин, один из участников проекта «Замуж за Бузову», в интервью с журналистами рассказал о впечатлениях от шоу. Фитнес-тренер отметил, что он очень рад тому, что для него это всё осталось позади.
"Наконец-то это закончилось": Участник проекта «Замуж за Бузову» Сабанин рад окончанию шоу

Телеведущая Ольга Бузова несколько лет пытается наладить свою личную жизнь. После развода с Дмитрием Тарасовым звезде никак не удаётся найти верного и достойного мужчину. В связи с этим теледива большую ставку делает на реалити-шоу «Замуж за Бузову», участником которого стал модель и фитнес-тренер Александр Сабанин.

По словам претендента на руку и сердце телеведущей, шоу идёт не по сценарию и в эфире показывают не все сюжеты, которые разворачиваются во время съёмок. Участник проекта также рассказал, что Ольга Бузова ему показалась совсем незаносчивой и очень простой девушкой. Однако в нём героиня увидела исключительно друга, поэтому тренеру по фитнесу пришлось покинуть проект, при этом он рад тому, что участие в шоу для него завершилось.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:54

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