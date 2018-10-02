Ксения Бородина рассказала фанатам, что в пристроенном третьем этаже её дома будет кинотеатр

"Потерпите ещё чуть-чуть: ремонт пока не закончен. Дело в том, что в доме было 2 этажа. Мы их отремонтировали. Теперь живём и наслаждаемся интерьером", - сообщает ведущая Дома 2.

"Сейчас там идут финишные работы, как закончат — покажу", - обещает телезвезда.

"Всё тихо и по графику", - подытожила публикацию жена Курбана Омарова.

Сегодня ночью теледива выложила у себя в Instagram пост, где немного приоткрыла завесу тайны. Бородина рассказывает, что ремонт еще не закончен, но вот-вот подойдет к концу.Также Бородина говорит, что в доме им достроили 3-й этаж. Радостная хозяйка сообщает, что там будут кабинеты, детская игровая и даже свой кинотеатр.Ксения Бородина сообщает для самых внимательных фанатов, что строители им не мешают ни отдыхать, ни спать.