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Ксения Бородина рассказала фанатам, что в пристроенном третьем этаже её дома будет кинотеатр

Ремонт в доме популярной ведущей Ксении Бородиной длится уже долго. Многочисленные подписчики хотят узнать, а как же стало внутри после такой длительной стройки.

Сегодня ночью теледива выложила у себя в Instagram пост, где немного приоткрыла завесу тайны. Бородина рассказывает, что ремонт еще не закончен, но вот-вот подойдет к концу.

Ксения Бородина рассказала фанатам, что в пристроенном третьем этаже её дома будет кинотеатр

"Потерпите ещё чуть-чуть: ремонт пока не закончен. Дело в том, что в доме было 2 этажа. Мы их отремонтировали. Теперь живём и наслаждаемся интерьером", - сообщает ведущая Дома 2.

Также Бородина говорит, что в доме им достроили 3-й этаж. Радостная хозяйка сообщает, что там будут кабинеты, детская игровая и даже свой кинотеатр.

"Сейчас там идут финишные работы, как закончат — покажу", - обещает телезвезда.

Ксения Бородина сообщает для самых внимательных фанатов, что строители им не мешают ни отдыхать, ни спать.

"Всё тихо и по графику", - подытожила публикацию жена Курбана Омарова.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:49

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