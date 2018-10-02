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В Сети появился трейлер игрового процесса на X4: Foundations

Студия Egosoft опубликовала в Сети трейлер игрового процесса на космическом симуляторе X4: Foundations. По словам разработчиков, геймерам не нужно будет осуществлять знакомство с прежними сериями игр, чтобы испытать удовольствие от детализированного мира X4.
В Сети появился трейлер игрового процесса на X4: Foundations

В предыдущих играх пользователям не нравилось то, что геймерам приходилось ограничиваться одним звездолётом. В связи с этим в новом трейлере X4: Foundations представлен внушительный набор разнообразных космических кораблей, а также у героев появится возможность отправляться с визитом на другие корабли и изучать космические станции.

К тому же в игре X4: Foundations имеется целый ряд фракций со своими историями и способами достигать определённой цели. Игроки смогут создавать собственные сюжеты, встречая друзей или врагов, и только от них будет зависеть дальнейшее развитие истории в игровом мире. Насколько интересна новая игра, станет известно совсем скоро, её релиз запланирован на 30 ноября текущего года.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:34

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