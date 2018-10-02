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Учёные: Падение глюкозы при чувстве голода влияет на настроение человека

На настроение человека может воздействовать падение уровня глюкозы, когда возникает чувство голода. К такому выводу пришли учёные из Университета Гвельфа.
Учёные: Падение глюкозы при чувстве голода влияет на настроение человека

В недавней работе специалисты выяснили, что изменение уровня глюкозы в крови способно продолжительное время воздействовать на настроение, так как гипогликемия является одной из причин значительного психологического и физического стресса. Опыты над грызунами показали, что после гипогликемии у животных повышалось содержание кортикостерона, что говорит о физиологическом стрессе, а это свидетельствует о подавленном настроении.

Эксперты считают, что новые результаты исследования могут являться полезными в процессе лечения пациентов с депрессией и тревожностью, где значимую роль играет рацион питания. Также результаты эксперимента с животными подтверждают связь между депрессией и такими недугами, как диабет, ожирение, анорексия и булимия. Учёные намерены выяснить, может ли долгосрочная хроническая гипогликемия выступать риском проявления депрессивного поведения.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:20

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