Учёные: Падение глюкозы при чувстве голода влияет на настроение человека

В недавней работе специалисты выяснили, что изменение уровня глюкозы в крови способно продолжительное время воздействовать на настроение, так как гипогликемия является одной из причин значительного психологического и физического стресса. Опыты над грызунами показали, что после гипогликемии у животных повышалось содержание кортикостерона, что говорит о физиологическом стрессе, а это свидетельствует о подавленном настроении.Эксперты считают, что новые результаты исследования могут являться полезными в процессе лечения пациентов с депрессией и тревожностью, где значимую роль играет рацион питания. Также результаты эксперимента с животными подтверждают связь между депрессией и такими недугами, как диабет, ожирение, анорексия и булимия. Учёные намерены выяснить, может ли долгосрочная хроническая гипогликемия выступать риском проявления депрессивного поведения.