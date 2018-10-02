Новая прическа пса Евгении Феофилактовой напомнила ее фанатам Викторию Романец

«Вааха Жень, человек Х че-то напутала и пошла делать себе такую покраску, а не собаке», «Вот ты ее уела)», «Ахаха, Женечка, пять баллов», «Кто-то уже повторил шедевр на свои волосах», - смеются они.

К примеру, в своем микроблоге Феофилактова написала о некоем человеке Х, который тщательно следит за ее жизнью и вот уже который год не может оставить ее в покое. Все ее подписчики поняли, что речь идет о Романец.Теперь Феофилактова выложила ролик со своим шпицем по кличке Тедди. На днях его пушистый хвостик окрасили всеми цветами радуги в специальном салоне и тот стал самым модным псом во всей округе. Многие поклонники девушки умилились от вида собаки, однако нашлись такие, кто при взгляде на нее сразу вспомнил про Романец.Стоит сказать, что теперь пользователи ждут ответной реакции Виктории, ведь на такое унижение она вряд ли сможет закрыть глаза, и обязательно придумает такой же изысканный способ насолить своей сопернице, например, сделает своей кошке маникюр, как у Феофилактовой.