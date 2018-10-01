Дарья Пынзарь устроила своему мужу романтический ужин в мясном ресторанчике

«Чего-то Дашка не очень», «Даша, была милой девушкой. Сейчас как-будто женщина за 40, надутая и ненастоящая, как резиновая что ли...», «За измену романтик устроила?», «Даша пухлая стала», «Дашуля поправилась заметно», «Не верю. Любимых не отправляют от себя подальше к черту на рога. Без любимых дышать нечем, воздуха не хватает. А как не видеть детей месяцами, это вообще в голове не укладывается», - писали они в комментариях.

Однако молодые люди отрицают, что имеют какой-то конфликт и заявляют, что у них в отношениях все прекрасно. А для пущей убедительности в последнее время они часто публикуют совместные фотографии в соцсетях, но многие пользователи им не верят.Впрочем, несколько дней назад мужчина предпринял еще одну попытку, дабы доказать, что они с женой по-прежнему любят друг друга. Сергей выложил в Сеть снимок, на котором продемонстрировал, какой романтический ужин ему устроила Даша по прилету в Москву. На нем они позируют, сидя за столом какого-то ресторана с бокалами вина и свечами.Тем не менее фолловеры не слишком доброжелательно приняли новую фотографию. Некоторые раскритиковали внешность девушки, а также ее лишний вес, который она набрала за последние несколько месяцев. К главе семейства претензий было меньше. В частности, ему просто напомнили про брюнетку, в компании которой его видели несколько раз, а также удивились, как у Даши может появиться желание делать романтики после измены мужа.