Появились первые фото концепта следующей генерации Skoda Vision RS
Чешская компания готова представить гибридный концепт Vision RS. Дебютирует новинка в Париже второго октября, но ожидаемую сенсацию уже можно оценить по первым появившимся фото.
Концепт Skoda Vision RS демонстрирует дизайн будущих спортивных моделей бренда, это первый представитель генерации Rapid. Как отметили специалисты, Volkswagen Golf и Ford Focus составят основную конкуренцию новинки.
Экстерьер концепта выделяется оптимизированным большим спойлером на крыше, головными фарами низкой посадки, а так же обтекаемыми колесными арками и задним диффузором. Цифровая приборная панель салона оборудована большим сенсорным монитором.
Skoda Vision RS оборудована силовой гибридной установкой, куда входит электромотор и наддувный 1,5-литровый двигатель, мощность которого 150 л.с. Общие показатели производительности авто равны 245 л.с. Разгоняется концепт-кар до сотни за 7,1 секунды. При этом показатель максимальной скорости составляет 210 км/ч.
Концепт Skoda Vision RS демонстрирует дизайн будущих спортивных моделей бренда, это первый представитель генерации Rapid. Как отметили специалисты, Volkswagen Golf и Ford Focus составят основную конкуренцию новинки.
Экстерьер концепта выделяется оптимизированным большим спойлером на крыше, головными фарами низкой посадки, а так же обтекаемыми колесными арками и задним диффузором. Цифровая приборная панель салона оборудована большим сенсорным монитором.
Skoda Vision RS оборудована силовой гибридной установкой, куда входит электромотор и наддувный 1,5-литровый двигатель, мощность которого 150 л.с. Общие показатели производительности авто равны 245 л.с. Разгоняется концепт-кар до сотни за 7,1 секунды. При этом показатель максимальной скорости составляет 210 км/ч.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:12