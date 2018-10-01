Появились первые фото концепта следующей генерации Skoda Vision RS

Концепт Skoda Vision RS демонстрирует дизайн будущих спортивных моделей бренда, это первый представитель генерации Rapid. Как отметили специалисты, Volkswagen Golf и Ford Focus составят основную конкуренцию новинки.Экстерьер концепта выделяется оптимизированным большим спойлером на крыше, головными фарами низкой посадки, а так же обтекаемыми колесными арками и задним диффузором. Цифровая приборная панель салона оборудована большим сенсорным монитором.Skoda Vision RS оборудована силовой гибридной установкой, куда входит электромотор и наддувный 1,5-литровый двигатель, мощность которого 150 л.с. Общие показатели производительности авто равны 245 л.с. Разгоняется концепт-кар до сотни за 7,1 секунды. При этом показатель максимальной скорости составляет 210 км/ч.