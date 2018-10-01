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Александру Черно высмеяли за желание купить такое же платье, как у Ольги Орловой

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно уже давно доказала, что не стесняется своей полноты и готова носить абсолютно любые, понравившиеся ей вещи, даже если они будут на несколько размеров меньше.

Александру Черно высмеяли за желание купить такое же платье, как у Ольги Орловой


Однако на днях девушке все-таки удалось удивить публику, ведь ей вдруг захотелось иметь такое же платье, как у Ольги Орловой.

«Вы видели это волшебное платье! Я просто влюбилась и хочу точно такое же себе. Мне точно должно подойти!.. Ребята отправляют одежду по всей России и миру. Поэтому, где бы я не была - на Острове или на Поляне - заказ свой я получу», - написала она на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав снимок ведущей в этом самом наряде.

Пользователи не смогли спокойно отреагировать на эту новость. Они напомнили Саше, что при ее фигуре подобные фасоны платья противопоказаны, поскольку в них она будет выглядеть в 3 раза толще, чем является на самом деле.

Александру Черно высмеяли за желание купить такое же платье, как у Ольги Орловой


По их словам, у Орловой очень узкая талия, а потому этот наряд хорошо сидит на ее теле. Черно, чтобы надеть подобное, необходимо очень хорошо похудеть, в противном случае выглядеть она будет просто ужасно.

«Черно, не сравнивай свою фигуру с фигурой Орловой! То, что на ней сидит идеально, то на тебе будет нелепо и смешно! Полно других фасонов платьев!», «Саша, где взять столько уверенности в себе, как у тебя?», «Черно, ты в своем уме? Куда на тебя бегемота, такое платье!», «Саша приди в себя... Куда тебе такое платье... На твою фигуру надо подбирать совершенно другие фасоны... Это будет просто смешно… И сама ты будешь в таком наряде в три раза больше смотреться», - писали они в комментариях.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:47

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