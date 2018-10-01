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В Венецианской лагуне обнаружена могила 700 года новой эры

В Венецианской лагуне, на итальянском острове Торчелло, археологи раскопали могилу приблизительно 700 года новой эры. В ней был захоронен молодой мужчина.

В Венецианской лагуне обнаружена могила 700 года новой эры


Ценность находки для науки заключается в том, что скелет сохранился почти полностью, чего нельзя сказать о черепе: его правая часть оказалась серьёзно деформированной. По мнению археологов, повреждение было вызвано внешним воздействием.

В Венецианской лагуне обнаружена могила 700 года новой эры


Как правило, все раскопанные находки учёных на территории Венецианской лагуны датируются второй половиной XX века, потому обнаруженная могила 700 года новой эры заинтересовала специалистов в области археологии, которые намерены провести ДНК-исследование и биометрический анализ выявленных останков.


 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:24

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