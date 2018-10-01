В Венецианской лагуне обнаружена могила 700 года новой эры

Ценность находки для науки заключается в том, что скелет сохранился почти полностью, чего нельзя сказать о черепе: его правая часть оказалась серьёзно деформированной. По мнению археологов, повреждение было вызвано внешним воздействием.Как правило, все раскопанные находки учёных на территории Венецианской лагуны датируются второй половиной XX века, потому обнаруженная могила 700 года новой эры заинтересовала специалистов в области археологии, которые намерены провести ДНК-исследование и биометрический анализ выявленных останков.