Беременная Ксения Собчак стала налегать на сладости
Несколько недель назад стало известно о том, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак беременна во второй раз. И хотя сама она эту информацию никак не комментируют, многие пользователи в социальной сети Instagram, которые подписаны на ее страницу, уже начали замечать изменения в ее фигуре, поведении и принимаемой пище.
Так, к примеру, еще совсем недавно теледива вовсю хвасталась своим подтянутым телом, рассказывала о пользе правильного питания и физических нагрузок, а теперь «пустилась во все тяжкие» и начала объедаться сладостями.
В своем микроблоге, она разместила короткий ролик, в котором показала очень аппетитным капкейк и сопроводила его хештегом «на ночь глядя».
Поклонники тут же стали писать в комментариях, что для беременных тяга к сладкому - нормальное явление и в этом нет ничего плохого, так как все будущие мамочки через это проходят.
Так, к примеру, еще совсем недавно теледива вовсю хвасталась своим подтянутым телом, рассказывала о пользе правильного питания и физических нагрузок, а теперь «пустилась во все тяжкие» и начала объедаться сладостями.
В своем микроблоге, она разместила короткий ролик, в котором показала очень аппетитным капкейк и сопроводила его хештегом «на ночь глядя».
Поклонники тут же стали писать в комментариях, что для беременных тяга к сладкому - нормальное явление и в этом нет ничего плохого, так как все будущие мамочки через это проходят.
«Прекрасно! На ночь глядя самое то, особенно для тех, кто в положении», «Десерты становятся гораздо вкуснее, если на ночь и нельзя», «Я когда была беременна, тоже очень на сладкое подсела… думаю – это нормально», - высказались фолловеры.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:37