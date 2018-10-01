Беременная Ксения Собчак стала налегать на сладости

«Прекрасно! На ночь глядя самое то, особенно для тех, кто в положении», «Десерты становятся гораздо вкуснее, если на ночь и нельзя», «Я когда была беременна, тоже очень на сладкое подсела… думаю – это нормально», - высказались фолловеры.

Так, к примеру, еще совсем недавно теледива вовсю хвасталась своим подтянутым телом, рассказывала о пользе правильного питания и физических нагрузок, а теперь «пустилась во все тяжкие» и начала объедаться сладостями.В своем микроблоге, она разместила короткий ролик, в котором показала очень аппетитным капкейк и сопроводила его хештегом «на ночь глядя».Поклонники тут же стали писать в комментариях, что для беременных тяга к сладкому - нормальное явление и в этом нет ничего плохого, так как все будущие мамочки через это проходят.