Ольга Рапунцель перепутала цаплю со страусом и выставила себя на посмешище
Многие зрители «Дома-2» считают Ольгу Рапунцель далеко не самой умной участницей на телепроекте даже несмотря на то, что у нее за плечами 2 высших образования. А все потому, что она неоднократно показывала свою недалекость в эфирах, вызывая у публики дикий хохот.
И даже сейчас, когда девушка стала мамой, она продолжает поражать поклонников реалити-шоу своим скудоумием.
Так, к примеру, несколько часов назад, на официальной промо-странице «Дома-2» появился анонс эфира, который покажут уже завтра. В нем Оля решила обсудить поведение Ильи Яббарова, который в это время собирал вещи, видимо для того, чтобы навсегда покинуть телестройку.
В частности, Рапунцель заявила, что молодой человек ведет себя как цапля, которая при возникновении опасности «прячет свой нос в землю, а ноги остаются кверху».
После просмотра короткого ролика зрители были в шоке, ведь мало того, что она страуса назвала цаплей, так еще и заявила, что он прячем не всю голову, а только нос. В комментариях они стали интересоваться, как можно быть такой необразованной и чему она сможет научить свою дочь, когда ей самой еще нужно многому научиться.
И даже сейчас, когда девушка стала мамой, она продолжает поражать поклонников реалити-шоу своим скудоумием.
Так, к примеру, несколько часов назад, на официальной промо-странице «Дома-2» появился анонс эфира, который покажут уже завтра. В нем Оля решила обсудить поведение Ильи Яббарова, который в это время собирал вещи, видимо для того, чтобы навсегда покинуть телестройку.
В частности, Рапунцель заявила, что молодой человек ведет себя как цапля, которая при возникновении опасности «прячет свой нос в землю, а ноги остаются кверху».
После просмотра короткого ролика зрители были в шоке, ведь мало того, что она страуса назвала цаплей, так еще и заявила, что он прячем не всю голову, а только нос. В комментариях они стали интересоваться, как можно быть такой необразованной и чему она сможет научить свою дочь, когда ей самой еще нужно многому научиться.
«И это вещает особа, якобы, с двумя высшими», «Какие умные родители, Василиса держись!», «Ой, не могу! У одной - цапля... нос спрятала, ноги к верху... А у второго- волки пищат… жесть, семейка», «Чему эти два интеллектуала научат свою дочку? Если сами деревянные с головы по пояс», «Дима и Рапа оба необразованные, грамматика жуткая, речь и того хуже, два сапога пара», - пишут пользователи под видео.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:07