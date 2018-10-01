Ольга Рапунцель перепутала цаплю со страусом и выставила себя на посмешище

«И это вещает особа, якобы, с двумя высшими», «Какие умные родители, Василиса держись!», «Ой, не могу! У одной - цапля... нос спрятала, ноги к верху... А у второго- волки пищат… жесть, семейка», «Чему эти два интеллектуала научат свою дочку? Если сами деревянные с головы по пояс», «Дима и Рапа оба необразованные, грамматика жуткая, речь и того хуже, два сапога пара», - пишут пользователи под видео.

И даже сейчас, когда девушка стала мамой, она продолжает поражать поклонников реалити-шоу своим скудоумием.Так, к примеру, несколько часов назад, на официальной промо-странице «Дома-2» появился анонс эфира, который покажут уже завтра. В нем Оля решила обсудить поведение Ильи Яббарова, который в это время собирал вещи, видимо для того, чтобы навсегда покинуть телестройку.В частности, Рапунцель заявила, что молодой человек ведет себя как цапля, которая при возникновении опасности «прячет свой нос в землю, а ноги остаются кверху».После просмотра короткого ролика зрители были в шоке, ведь мало того, что она страуса назвала цаплей, так еще и заявила, что он прячем не всю голову, а только нос. В комментариях они стали интересоваться, как можно быть такой необразованной и чему она сможет научить свою дочь, когда ей самой еще нужно многому научиться.