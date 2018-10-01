Европейский Nissan Qashqai оснастили турбодвигателем DIG-T
Стало известно, что совместной разработкой автоконцернов Renault-Nissan и Daimler – турбодвигателем DIG-T – оснащены не только модели Mercedes-Benz A-class и Renault Kadjar, но и европейская модификация Nissan Qashqai. Новинка получит агрегат на 1,3 литра.
Qashqai от Nissan с турбодвигателем 1.3 DIG-T будет предложен для приобретения в двух вариациях: на 130 «лошадей» 240 Н•м с МКПП и на 160 лошадиных сил и 270 Н•м с 7-диапазонным «автоматом».
Для жителей европейских государств Nissan Qashqai с менее мощным мотором уже доступен для заказа. Авто на 160 «лошадок» в продаже появится через месяц.
Qashqai от Nissan с турбодвигателем 1.3 DIG-T будет предложен для приобретения в двух вариациях: на 130 «лошадей» 240 Н•м с МКПП и на 160 лошадиных сил и 270 Н•м с 7-диапазонным «автоматом».
Для жителей европейских государств Nissan Qashqai с менее мощным мотором уже доступен для заказа. Авто на 160 «лошадок» в продаже появится через месяц.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:46