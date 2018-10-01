Европейский Nissan Qashqai оснастили турбодвигателем DIG-T

Qashqai от Nissan с турбодвигателем 1.3 DIG-T будет предложен для приобретения в двух вариациях: на 130 «лошадей» 240 Н•м с МКПП и на 160 лошадиных сил и 270 Н•м с 7-диапазонным «автоматом».Для жителей европейских государств Nissan Qashqai с менее мощным мотором уже доступен для заказа. Авто на 160 «лошадок» в продаже появится через месяц.