Главный жених Бузовой оказался альфонсом женщины намного старше себя

Напомним, именно там знаменитость ищет себе жениха.Вездесущие фолловеры уже узнали, что свой выбор Бузова остановила на бизнесмене Денисе Лебедеве. Пару не раз видели за стенами проекта. Да и сам Лебедев, и даже его конкуренты за сердце Ольги об этом рассказывают, он влюблен в неё и не скрывает этого.И вот после вскрывшихся обстоятельств личной жизни Дениса, у него вряд ли получится довести дело до ЗАГСа. Если верить инсайдеру, Лебедев никакой не бизнесмен, а обыкновенный альфонс.Также у него уже есть избранница Вита. Сообщается, что эта женщина гораздо старше своего молодого человека. Но любовь к деньгам позволяет мужчине закрывать глаза на такой несущественный недостаток богатой невесты.Осведомлена ли о финансовых выдумках Лебедева сама Бузова, неизвестно. Скорее всего, скоро болельщикам проекта предстоит увидеть традиционные слёзы девушки по поводу ещё одного предательства.