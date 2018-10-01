Ученые: Угревая сыпь может быть следствием стресса и депрессии

Анкетирование, разработанное ирландскими специалистами, согласились пройти 270 пациентов с поражённой угревой сыпью кожей – 80 мужчин и 190 женщин 18-50-летнего возраста. Им следовало ответить на вопросы, касавшиеся интенсивности появления акне и его месторасположения, а также самооценки, возможного ощущения со стороны социума давления и признаков проявления депрессии.Для обработки полученных результатов учёные применили иерархический множественный регрессивный анализ. Оказалось, что те из респондентов, кто испытывал ощущение сильного давления со стороны общества, рассказывали о более сильных проявлениях депрессии в связи с постоянным стрессом. К наиболее типичным симптомам были отнесены отсутствие нормального сна, цефалгия, частые простудные заболевания, притом что всё это чаще проявлялось именно у женщин.