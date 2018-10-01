АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 лучших китайских смартфонов на 2018 год
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Ученые: Угревая сыпь может быть следствием стресса и депрессии

Учёные из Университета в Лимерике (Ирландия) выяснили, что одной из причин появления угревой сыпи может являться постоянно атакующий человека стресс и развитие на его фоне депрессии. Речь идёт о давлении на индивидуума со стороны социума, когда он не соответствует навешиваемым обществом социальным ярлыкам.

Ученые: Угревая сыпь может быть следствием стресса и депрессии


Анкетирование, разработанное ирландскими специалистами, согласились пройти 270 пациентов с поражённой угревой сыпью кожей – 80 мужчин и 190 женщин 18-50-летнего возраста. Им следовало ответить на вопросы, касавшиеся интенсивности появления акне и его месторасположения, а также самооценки, возможного ощущения со стороны социума давления и признаков проявления депрессии.

Для обработки полученных результатов учёные применили иерархический множественный регрессивный анализ. Оказалось, что те из респондентов, кто испытывал ощущение сильного давления со стороны общества, рассказывали о более сильных проявлениях депрессии в связи с постоянным стрессом. К наиболее типичным симптомам были отнесены отсутствие нормального сна, цефалгия, частые простудные заболевания, притом что всё это чаще проявлялось именно у женщин.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Планшет Microsoft Surface Pro 6 выйдет в продажу
Ученые: Физические упражнения помогают очистить
Ученые: Диеты Йо-йо повышают риски ранней смерти
Дарья Пынзарь устроила своему мужу романтический
Татьяна Лазарева показала в Instagram фото
Ученые: Угревая сыпь может быть следствием
Появились первые фото концепта следующей
Эксперты протестировали новый кроссовер Lexus UX
Фанаты Витаса заставили его прятаться в
Александру Черно высмеяли за желание купить такое
Европейский Nissan Qashqai оснастили
Беременная Ксения Собчак стала налегать на
Ученые: 10 минут несложных упражнений хватит для
В Венецианской лагуне обнаружена могила 700 года
Максим Галкин в Instagram показал стройные ноги
Ольга Рапунцель перепутала цаплю со страусом и
Ученые: Холодное время года вызывает сухость
Составлен ТОП-10 лучших китайских смартфонов на
Главный жених Бузовой оказался альфонсом женщины
«Незаконные действия»: ФБР вынудило
Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой
Родственники Олег Ефремов рассказали, что актер с
В Сети появились снимки BMW 3-Series перед
Саймон Марданшин называет ведущую «Дома-2» Ольгу
Компания Oukitel анонсировала новый смартфон K7
В ЮАР родились выведенные путем искусственного
«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в
Вслед за Аленой Савкиной из конкурса «Человек
Volkswagen начал принимать предзаказы на
Карина Мишулина ради Тимура Еремеева не будет
Просмотреть все новости