Ученые: 10 минут несложных упражнений хватит для улучшения работы мозга

Проведя исследование, учёные выяснили, что связь между мозговыми участками, отвечающими за формирование, хранение воспоминаний, улучшается после небольшой зарядки: йоги, прогулки, либо китайской гимнастики - тай чи. Такого рода активность вполне под силу людям, которые не особо хорошо развиты физически либо пожилым людям. Исследователи попросили 36 абсолютно здоровых двадцатилетних добровольцев, выполнить ряд упражнений, а затем пройти специальный тест на память. Подопытным через некоторое время опять предложили тест, однако без предварительной зарядки. Просканировав мозг, учёные увидели улучшенную связь между кортикальными областями мозга, а также гиппокампом, у людей, занимавшихся спортом. Физическая активность в данном случае улучшала настроение людей.Авторы отмечают, что результаты исследования помогут разработать комплекс специальных упражнений для пожилых людей, которые имеют инвалидность либо нарушения подвижности, однако способных пока ещё к физической простой активности.