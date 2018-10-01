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Ученые: 10 минут несложных упражнений хватит для улучшения работы мозга

Ученые Калифорнийского университета сделали открытие, что коло 10 мин несложных физических упражнений на день хватит, чтобы улучшить функционирование мозга. Это также способствует развитию памяти.

Ученые: 10 минут несложных упражнений хватит для улучшения работы мозга


Проведя исследование, учёные выяснили, что связь между мозговыми участками, отвечающими за формирование, хранение воспоминаний, улучшается после небольшой зарядки: йоги, прогулки, либо китайской гимнастики - тай чи. Такого рода активность вполне под силу людям, которые не особо хорошо развиты физически либо пожилым людям. Исследователи попросили 36 абсолютно здоровых двадцатилетних добровольцев, выполнить ряд упражнений, а затем пройти специальный тест на память. Подопытным через некоторое время опять предложили тест, однако без предварительной зарядки. Просканировав мозг, учёные увидели улучшенную связь между кортикальными областями мозга, а также гиппокампом, у людей, занимавшихся спортом. Физическая активность в данном случае улучшала настроение людей.

Авторы отмечают, что результаты исследования помогут разработать комплекс специальных упражнений для пожилых людей, которые имеют инвалидность либо нарушения подвижности, однако способных пока ещё к физической простой активности.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:34

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