Составлен ТОП-10 лучших китайских смартфонов на 2018 год
На текущий момент приблизительно 50% продаж всех в мире смартфонов приходится на китайские бренды. Среди ведущих производителей Китая числятся множество доминирующих компаний. Ниже представлен ТОП-10 смартфонов китайского производства на 2018 год. Модели оценивались исходя из соотношения цены и качества, технических характеристик, а также отзывам потребителей и экспертов крупнейших компаний.
На десятом месте располагается Meizu M6s, точнее модель с 64GB. Устройство можно приобрести в ценовом диапазоне от 12 до 16 тысяч рублей. Смартфон обзавелся массой поклонников, владельцы оценивают все его параметры на твердую пятерку, а Яндекс-Маркет рекомендует его к покупке. 5,7 дюймовый дисплей обладает разрешением 1440ч720 пикселей. Поддерживает работу устройства Android 7.1. Присутствует 3 Гб “оперативки”, а также возможность установки карты памяти до 128 Гб. Смартфон оснащен системой ускоренной зарядки, а также мощным процессором Exynos 7972.
Девятое место занимает Honor 9 Lite 32GB. Цена смартфона на территории России варьируется от 10 тысяч до 14 250 р.Не смотря на рейтинг от авторитетных аналитиков в районе 71%, что меньше чем у предыдущей модели, данное устройство рекомендуется для покупки чаще. Обладая 5, 65 дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей, смартфон рассчитан на использование карты памяти объемом 256 Гб. Операционная система от Android 8-го поколения, поддержка одновременно двух карт операторов, а также процессор Kirin 659 c восемью ядрами делают модель востребованной.
Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB занимает восьмое место. Средняя цена смартфона составляет 10,4-12,6 тысяч рублей. По количествам положительных отзывов и рекомендаций к приобретению превосходит предыдущие модели. Обладает операционной системой от Android поколения 7.1, мощным аккумулятором на 4000 мАч, а также процессором Snapdragon 625 от компании Qualcomm. Обладает корпусом из металла, 5,5 дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 и сканером отпечатков пальцев.
Седьмое место достается Xiaomi Redmi Note 5 64GB. Модель также имеет весьма высокие отзывы и положительные рекомендации экспертов. Кроме прочего, обладает 5,99 дисплеем с разрешением 2160х1080, а также более мощным процессором Snapdragon 636. Базируется на операционной системе Android 6.1. Имеет, пожалуй, наиболее мощную батарею, в сравнении с предыдущими участниками ТОПа.
На шестом месте Xiaomi Mi Mix 2S 6/64GB. Цена устройства варьируется от 31,6 до 32,5 тысяч рублей. Имеет немного более низкие рекомендации и отзывы, что, впрочем, компенсируется характеристиками. Смартфон обладает мощнейшим, среди рассмотренных ранее процессором Snapdragon 845, 6 Гб оперативной памяти, 599 дюймовым монитором с разрешением 2160х1080. Данное устройство особенно ценится за качество камеры.
Пятое место достается Xiaomi Pocophone F1 6/64GB. Его средняя цена составляет от 21,7 до 24,4 тысяч рублей. Количество отзывов о модели пока несущественно, так что судить по ним не стоит. Обладает 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246х1080, восьмиядерным Snapdragon 845, в связи с чем, является, пожалуй, превосходным примером соотношения цены и качества.
На четвертом месте OnePlus 6 6/64GB, который продается по цене от 35,3 до 36,4 тысяч рублей. Также имеет передовой процессор от Qualcomm, Snapdragon 845 и увеличенный монитор, размеров 2280х1080. Имеет функцию быстрой зарядки, достаточно мощный аккумулятор на 3300 мАч, а также систему защиту от влаги.
Тройку лидеров замыкает Honor View 10 128GB. Его цена составляет в районе 30-34 тысяч рублей. Имеет высокие отзывы, многие рекомендуют к приобретению именно эту модель. Операционная система Android 8.0, процессор Kirin 970, аккумулятор на 3750 мАч, а также система съемки с применением системы искусственного интеллекта дают данной модели по праву занимать однуц из лидирующих позиций ТОПа.
Второе место остается за Huawei P20 Rro. Его стоимость варьируется от 48,3 до 53,9 тысяч рублей, а на вором месте он оказался, кроме прочего, из-за одной из лучших камер, когда-либо встроенных в смартфоны. Его работу обеспечивает процессор Kirin 970 совместно с “операционкой” поколения 8.1 от Android. Батарея имеет емкость 4000 мАч. В данном случае цена устройства оправдывает себя. Камера устройства вовсе не единственное, чем смартфон впечатляет, однако отмечается, чт она опередила всех конкурентов с большим отрывом.
И на первом месте ТОПа находится Xiaomi Mi 8 6/128GB. Устройство можно приобрести по цене от 29 до 31 тысячи рублей. Имеет одни из самых лучших отзывов и рекомендаций. Располагает возможностями процессора Qualcomm, Snapdragon 845, батареей емкостью 3400 мАч. В наличии имеется 3D сканер лица, но также и сканер отпечатков пальце. Является обладателем одной из лучших камер и процессоров в мире, при этом уступая по цене флагманам других компаний.
На десятом месте располагается Meizu M6s, точнее модель с 64GB. Устройство можно приобрести в ценовом диапазоне от 12 до 16 тысяч рублей. Смартфон обзавелся массой поклонников, владельцы оценивают все его параметры на твердую пятерку, а Яндекс-Маркет рекомендует его к покупке. 5,7 дюймовый дисплей обладает разрешением 1440ч720 пикселей. Поддерживает работу устройства Android 7.1. Присутствует 3 Гб “оперативки”, а также возможность установки карты памяти до 128 Гб. Смартфон оснащен системой ускоренной зарядки, а также мощным процессором Exynos 7972.
Девятое место занимает Honor 9 Lite 32GB. Цена смартфона на территории России варьируется от 10 тысяч до 14 250 р.Не смотря на рейтинг от авторитетных аналитиков в районе 71%, что меньше чем у предыдущей модели, данное устройство рекомендуется для покупки чаще. Обладая 5, 65 дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей, смартфон рассчитан на использование карты памяти объемом 256 Гб. Операционная система от Android 8-го поколения, поддержка одновременно двух карт операторов, а также процессор Kirin 659 c восемью ядрами делают модель востребованной.
Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB занимает восьмое место. Средняя цена смартфона составляет 10,4-12,6 тысяч рублей. По количествам положительных отзывов и рекомендаций к приобретению превосходит предыдущие модели. Обладает операционной системой от Android поколения 7.1, мощным аккумулятором на 4000 мАч, а также процессором Snapdragon 625 от компании Qualcomm. Обладает корпусом из металла, 5,5 дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 и сканером отпечатков пальцев.
Седьмое место достается Xiaomi Redmi Note 5 64GB. Модель также имеет весьма высокие отзывы и положительные рекомендации экспертов. Кроме прочего, обладает 5,99 дисплеем с разрешением 2160х1080, а также более мощным процессором Snapdragon 636. Базируется на операционной системе Android 6.1. Имеет, пожалуй, наиболее мощную батарею, в сравнении с предыдущими участниками ТОПа.
На шестом месте Xiaomi Mi Mix 2S 6/64GB. Цена устройства варьируется от 31,6 до 32,5 тысяч рублей. Имеет немного более низкие рекомендации и отзывы, что, впрочем, компенсируется характеристиками. Смартфон обладает мощнейшим, среди рассмотренных ранее процессором Snapdragon 845, 6 Гб оперативной памяти, 599 дюймовым монитором с разрешением 2160х1080. Данное устройство особенно ценится за качество камеры.
Пятое место достается Xiaomi Pocophone F1 6/64GB. Его средняя цена составляет от 21,7 до 24,4 тысяч рублей. Количество отзывов о модели пока несущественно, так что судить по ним не стоит. Обладает 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246х1080, восьмиядерным Snapdragon 845, в связи с чем, является, пожалуй, превосходным примером соотношения цены и качества.
На четвертом месте OnePlus 6 6/64GB, который продается по цене от 35,3 до 36,4 тысяч рублей. Также имеет передовой процессор от Qualcomm, Snapdragon 845 и увеличенный монитор, размеров 2280х1080. Имеет функцию быстрой зарядки, достаточно мощный аккумулятор на 3300 мАч, а также систему защиту от влаги.
Тройку лидеров замыкает Honor View 10 128GB. Его цена составляет в районе 30-34 тысяч рублей. Имеет высокие отзывы, многие рекомендуют к приобретению именно эту модель. Операционная система Android 8.0, процессор Kirin 970, аккумулятор на 3750 мАч, а также система съемки с применением системы искусственного интеллекта дают данной модели по праву занимать однуц из лидирующих позиций ТОПа.
Второе место остается за Huawei P20 Rro. Его стоимость варьируется от 48,3 до 53,9 тысяч рублей, а на вором месте он оказался, кроме прочего, из-за одной из лучших камер, когда-либо встроенных в смартфоны. Его работу обеспечивает процессор Kirin 970 совместно с “операционкой” поколения 8.1 от Android. Батарея имеет емкость 4000 мАч. В данном случае цена устройства оправдывает себя. Камера устройства вовсе не единственное, чем смартфон впечатляет, однако отмечается, чт она опередила всех конкурентов с большим отрывом.
И на первом месте ТОПа находится Xiaomi Mi 8 6/128GB. Устройство можно приобрести по цене от 29 до 31 тысячи рублей. Имеет одни из самых лучших отзывов и рекомендаций. Располагает возможностями процессора Qualcomm, Snapdragon 845, батареей емкостью 3400 мАч. В наличии имеется 3D сканер лица, но также и сканер отпечатков пальце. Является обладателем одной из лучших камер и процессоров в мире, при этом уступая по цене флагманам других компаний.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:01