Составлен ТОП-10 лучших китайских смартфонов на 2018 год

На десятом месте располагается Meizu M6s, точнее модель с 64GB. Устройство можно приобрести в ценовом диапазоне от 12 до 16 тысяч рублей. Смартфон обзавелся массой поклонников, владельцы оценивают все его параметры на твердую пятерку, а Яндекс-Маркет рекомендует его к покупке. 5,7 дюймовый дисплей обладает разрешением 1440ч720 пикселей. Поддерживает работу устройства Android 7.1. Присутствует 3 Гб “оперативки”, а также возможность установки карты памяти до 128 Гб. Смартфон оснащен системой ускоренной зарядки, а также мощным процессором Exynos 7972.Девятое место занимает Honor 9 Lite 32GB. Цена смартфона на территории России варьируется от 10 тысяч до 14 250 р.Не смотря на рейтинг от авторитетных аналитиков в районе 71%, что меньше чем у предыдущей модели, данное устройство рекомендуется для покупки чаще. Обладая 5, 65 дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей, смартфон рассчитан на использование карты памяти объемом 256 Гб. Операционная система от Android 8-го поколения, поддержка одновременно двух карт операторов, а также процессор Kirin 659 c восемью ядрами делают модель востребованной.Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB занимает восьмое место. Средняя цена смартфона составляет 10,4-12,6 тысяч рублей. По количествам положительных отзывов и рекомендаций к приобретению превосходит предыдущие модели. Обладает операционной системой от Android поколения 7.1, мощным аккумулятором на 4000 мАч, а также процессором Snapdragon 625 от компании Qualcomm. Обладает корпусом из металла, 5,5 дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 и сканером отпечатков пальцев.Седьмое место достается Xiaomi Redmi Note 5 64GB. Модель также имеет весьма высокие отзывы и положительные рекомендации экспертов. Кроме прочего, обладает 5,99 дисплеем с разрешением 2160х1080, а также более мощным процессором Snapdragon 636. Базируется на операционной системе Android 6.1. Имеет, пожалуй, наиболее мощную батарею, в сравнении с предыдущими участниками ТОПа.На шестом месте Xiaomi Mi Mix 2S 6/64GB. Цена устройства варьируется от 31,6 до 32,5 тысяч рублей. Имеет немного более низкие рекомендации и отзывы, что, впрочем, компенсируется характеристиками. Смартфон обладает мощнейшим, среди рассмотренных ранее процессором Snapdragon 845, 6 Гб оперативной памяти, 599 дюймовым монитором с разрешением 2160х1080. Данное устройство особенно ценится за качество камеры.Пятое место достается Xiaomi Pocophone F1 6/64GB. Его средняя цена составляет от 21,7 до 24,4 тысяч рублей. Количество отзывов о модели пока несущественно, так что судить по ним не стоит. Обладает 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246х1080, восьмиядерным Snapdragon 845, в связи с чем, является, пожалуй, превосходным примером соотношения цены и качества.На четвертом месте OnePlus 6 6/64GB, который продается по цене от 35,3 до 36,4 тысяч рублей. Также имеет передовой процессор от Qualcomm, Snapdragon 845 и увеличенный монитор, размеров 2280х1080. Имеет функцию быстрой зарядки, достаточно мощный аккумулятор на 3300 мАч, а также систему защиту от влаги.Тройку лидеров замыкает Honor View 10 128GB. Его цена составляет в районе 30-34 тысяч рублей. Имеет высокие отзывы, многие рекомендуют к приобретению именно эту модель. Операционная система Android 8.0, процессор Kirin 970, аккумулятор на 3750 мАч, а также система съемки с применением системы искусственного интеллекта дают данной модели по праву занимать однуц из лидирующих позиций ТОПа.Второе место остается за Huawei P20 Rro. Его стоимость варьируется от 48,3 до 53,9 тысяч рублей, а на вором месте он оказался, кроме прочего, из-за одной из лучших камер, когда-либо встроенных в смартфоны. Его работу обеспечивает процессор Kirin 970 совместно с “операционкой” поколения 8.1 от Android. Батарея имеет емкость 4000 мАч. В данном случае цена устройства оправдывает себя. Камера устройства вовсе не единственное, чем смартфон впечатляет, однако отмечается, чт она опередила всех конкурентов с большим отрывом.И на первом месте ТОПа находится Xiaomi Mi 8 6/128GB. Устройство можно приобрести по цене от 29 до 31 тысячи рублей. Имеет одни из самых лучших отзывов и рекомендаций. Располагает возможностями процессора Qualcomm, Snapdragon 845, батареей емкостью 3400 мАч. В наличии имеется 3D сканер лица, но также и сканер отпечатков пальце. Является обладателем одной из лучших камер и процессоров в мире, при этом уступая по цене флагманам других компаний.