Ученые: Холодное время года вызывает сухость влагалища

Бывшая акушерка Мэри Берк провела исследование и выяснила, что женщины реже занимаются сексом именно в холодный период, так как испытывают болезненные ощущения во время секса, вызванные обезвоживанием половых органов. Но не все врачи согласны с выводами акушерки, например, Джен Гюнтер поспешил опровергнуть ее теорию. Он утверждает, что половые органы женщины полноценно функционируют в любое время года. На изменения уровня влаги слизистой могут влиять такие факторы, как роды, менопауза и другие. Если половой акт приносит дискомфорт, то в этом случае может помочь специальная смазка.Берк в свою очередь рекомендует немного подкорректировать свой рацион и добавить в него яблочный сок, капусту белокочанную, шпинат и брокколи. А также по возможности избегать стрессовых ситуаций, ведь известно, что стресс способен негативно влиять на гормональный фон женщины.