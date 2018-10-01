Родственники Олег Ефремов рассказали, что актер с легкостью завоевывал женщин

Первой супругой Олега Николаевича была актриса Лилия Толмачева. Их брак продержался только полгода, так как практически сразу после свадьбы актер стал пить. Еще не оформивши развод, Олег Ефремов «закрутил» роман с Ириной Мазурук. Они прожили в гражданском браке 3 года и расстались, потому что артист увлекся Ниной Дорошиной. Дочка Ефремова поведала, что отец очень сильно любил Нину Михайловну. Он перед смертью, находясь в тяжелом состоянии, постоянно вспоминал об артистке, и просил родных привезти ее к нему. Однако в тот момент Нина Дорошина гастролировала, и поэтому смогла прийти только на похороны актера.Алла Покровская родила Олегу Николаевичу сына Михаила. В течение 8 лет, которые она прожила с артистом, сделали ее несчастной. Алле Борисовне приходилось терпеть постоянные пьянки и измены мужа, но однажды актриса не выдержала и бросила его. После у Олега Ефремова были 20-летний отношения с Анастасией Вертинской, ради которой актер был готов на различные безумные поступки, однако так и не осмелился ей сделать предложение.