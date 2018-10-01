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«Незаконные действия»: ФБР вынудило подозреваемого разблокировать iPhone через Face ID

На днях был предан огласке случай незаконных действий ФБР, произошедший этим летом. Сотрудники американского министерства в ходе обыска вынудили мужчину, подозревавшегося в распространении порнографических материалов, разблокировать его iPhone через Face ID, то есть взглянув на экран мобильного телефона.

«Незаконные действия»: ФБР вынудило подозреваемого разблокировать iPhone через Face ID


Подчёркивается, что, вопреки ожиданиям представителей спецслужбы, в iPhone подозреваемого не было информации, подтверждавшей бы его причастность к обвинению. Адвокаты уверяют: мужчина не был обязан смотреть на смартфон для его разблокировки, потому действия сотрудников ФБР можно расценивать как незаконные.

По законодательству США, спецслужбы в праве запрашивать код доступа к мобильному устройству и взламывать его через компьютерные программы, но, согласно постановлению американского Верховного суда, имеется разница между вышеописанными методами и системами распознавания отпечатков пальцев и лиц, так как для использования последнего требуется физическое воздействие на подозреваемого.


 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:52

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