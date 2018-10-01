«Незаконные действия»: ФБР вынудило подозреваемого разблокировать iPhone через Face ID

Подчёркивается, что, вопреки ожиданиям представителей спецслужбы, в iPhone подозреваемого не было информации, подтверждавшей бы его причастность к обвинению. Адвокаты уверяют: мужчина не был обязан смотреть на смартфон для его разблокировки, потому действия сотрудников ФБР можно расценивать как незаконные.По законодательству США, спецслужбы в праве запрашивать код доступа к мобильному устройству и взламывать его через компьютерные программы, но, согласно постановлению американского Верховного суда, имеется разница между вышеописанными методами и системами распознавания отпечатков пальцев и лиц, так как для использования последнего требуется физическое воздействие на подозреваемого.