Компания Oukitel анонсировала новый смартфон K7 Power
Устройство представлено, как упрощенная версия вышедшей ранее модели Oukitel K7. Рама корпуса новой модели также выполнена из магнитного сплава, а задняя крышка из натуральной кожи, благодаря чему гаджет удобно лежит в руке.
Оборудован Oukitel K7 Power широкоформатным 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 720. Емкость батареи составляет 10000 мАч, чего хватает на неделю работы без подзарядки. От модели K7, новый Oukitel K7 Power отличают параметры разрешения экрана и меньший объем памяти. Поставляется K7 с 4/64 ГБ, а K7 Power представлен с 2/16 ГБ.
Цена нового устройства буде соответственно ниже. Продажи стартуют предположительно в октябре.
Оборудован Oukitel K7 Power широкоформатным 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 720. Емкость батареи составляет 10000 мАч, чего хватает на неделю работы без подзарядки. От модели K7, новый Oukitel K7 Power отличают параметры разрешения экрана и меньший объем памяти. Поставляется K7 с 4/64 ГБ, а K7 Power представлен с 2/16 ГБ.
Цена нового устройства буде соответственно ниже. Продажи стартуют предположительно в октябре.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:10