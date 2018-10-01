Компания Oukitel анонсировала новый смартфон K7 Power

Оборудован Oukitel K7 Power широкоформатным 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 720. Емкость батареи составляет 10000 мАч, чего хватает на неделю работы без подзарядки. От модели K7, новый Oukitel K7 Power отличают параметры разрешения экрана и меньший объем памяти. Поставляется K7 с 4/64 ГБ, а K7 Power представлен с 2/16 ГБ.Цена нового устройства буде соответственно ниже. Продажи стартуют предположительно в октябре.