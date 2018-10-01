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Вслед за Аленой Савкиной из конкурса «Человек года» выбыли Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко

Когда участница «Дома-2» Ольга Рапунцель узнала о своей беременности, она не могла поверить в свое счастье, ведь крепкая семья и ребенок – это залог успеха на телепроекте, так как всем мамам руководство выплачивает хорошее материальное пособие, а также берет на себя обязанности по уходу за малышом: обеспечивает питанием, одеждой, а также предоставляет медицинские услуги.

Вслед за Аленой Савкиной из конкурса «Человек года» выбыли Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко


Однако самый большой плюс в наличии наследника – возможность выиграть в конкурсе «Человек года» и получить в награду собственную квартиру в Москве. И радости Оли не было предела, пока не забеременела ее младшая сестра, которая тоже находится на телестройке и планирует участвовать в соревнованиях.

Впрочем, после вчерашнего эфира стало ясно, что Алена Савкина больше не конкурент своим родственникам, поскольку она проиграла Маргарите Ларченко и выбыла их конкурса.

Рапунцель была шокирована от такого исхода, но зрители уверены, что она, несомненно, рада, так как считала родственницу своей главной преградой на пути к заветному собственному жилью в столице.

Вслед за Аленой Савкиной из конкурса «Человек года» выбыли Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко


Тем не менее, появились слухи, что радоваться молодой маме пришлось не долго, ведь в реальном времени она вместе со своим супругом тоже не прошла в основной этап «Человека года», проиграв своим более слабым коллегам, что зрители смогут увидеть лишь в следующее воскресенье.

Стоит отметить, что публика была озадачена после таких известий, ведь, по ее мнению, Оля и Дима являлись фаворитами конкурса. Теперь многим действительно стало интересно, кому же организаторы решили подарить квартиру в Москве: Александре Черно, Марине Африкантовой или может Рите Ларченко. По их мнению, ни одна из них ее не достойна.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:45

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