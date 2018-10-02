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Новый тизер OnePlus 6T намекнул на экран без «брови»

В Сети появились рекламные ролики смартфона OnePlus 6T, которые показывают часть девайса и сканер отпечатков пальцев, находящийся под экраном. На тизере отчетливо видно, что дисплей не имеет намека на «бровь».

Новый тизер OnePlus 6T намекнул на экран без «брови»


Судя по всему, в OnePlus 6T будет отсутствовать вырез под фронтальную камеру сбоку, как это сейчас принято у многих производителей. Многие также предположили, что представлена нижняя часть смартфона с лицевой стороны, а небольшое пятно, виднеющееся на дисплее – дактилоскоп. Однако предыдущие утечки свидетельствовали о том, что рамка немного шире по размерам, чем представлено сегодня на новой картинке.

В комментариях к роликам пользоваться продолжают жаловаться на то, что новинку лишили стандартного разъема под наушники, равного 3,5 мм. Анонс OnePlus 6T должен состоятся 17 октября. О стоимости пока ничего не говорится.


 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:41

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