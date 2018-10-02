Российские автовладельцы оценили дилерские центры

На второй позиции находится премиальный производитель Infiniti с показателем 80%. Третье место между собой поделили Cadillac и Chevrolet, получившие 79%. Индекс баварского концерна BMW составил 75%, Jeep – 74%.В десятку лучших с индексом лояльности 70% попала компания Volvo. Следом за ней в рейтинге расположились Land Rover и Subaru (65%), Honda и NPS (63%).91% респондентов порекомендовали для приобретения новой машины отправиться в автосалоны Toyota. Дилерскими центрами компания недовольны 5% потребителей, 4% придерживаются нейтральной позицией.Салоны Infiniti критикуют всего 1% опрошенных. Число тех, кто придерживается нейтралитета, достигает 18%. Что касается Cadillac, то этот производитель получил 85% покупателей.