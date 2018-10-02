NASA будет искать признаки технологической деятельности иных цивилизаций
Сотрудники NASA начнут искать признаки технологической деятельности возможно существующих на экзопланетах иных цивилизаций. Речь идёт о поиске лазерного излучения, астроинженерных сооружений (таких как сфера Дайсона), загрязнения либо свечения атмосферы, а также непосредственно спутников.
О заинтересованности в подобного рода деятельности со стороны NASA Конгресс США выразил полгода назад. На прошлой неделе космическое ведомство провело цикл лекций для хьюстонских студентов Института Луны и планет на тему проблем поиска технологической деятельности инопланетных цивилизаций. В рамках семинаров были обсуждены самые потенциально эффективные направления в данных исследованиях и возможная заинтересованность вопросом и помощь со стороны частных / благотворительных организаций.
Как заявили сотрудники NASA, к намерению отыскать сигналы от возможных иных цивилизаций их подтолкнуло изменение светимости звезды Табби, произошедшее тремя годами ранее: яркость светила то повышалась, то падала, свидетельствуя о наличии вокруг небесного тела большого числа объектов.
О заинтересованности в подобного рода деятельности со стороны NASA Конгресс США выразил полгода назад. На прошлой неделе космическое ведомство провело цикл лекций для хьюстонских студентов Института Луны и планет на тему проблем поиска технологической деятельности инопланетных цивилизаций. В рамках семинаров были обсуждены самые потенциально эффективные направления в данных исследованиях и возможная заинтересованность вопросом и помощь со стороны частных / благотворительных организаций.
Как заявили сотрудники NASA, к намерению отыскать сигналы от возможных иных цивилизаций их подтолкнуло изменение светимости звезды Табби, произошедшее тремя годами ранее: яркость светила то повышалась, то падала, свидетельствуя о наличии вокруг небесного тела большого числа объектов.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:01