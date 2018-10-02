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Влад Топалов показал трогательный снимок с Региной Тодоренко

Известный певец и бизнесмен Влад Топалов показал трогательную фотографию со своей будущей супругой Региной Тодоренко. Влюбленные готовятся стать родителями. Об их помолвке стало известно летом нынешнего года.

Влад Топалов показал трогательный снимок с Региной Тодоренко


Подписчики догадались о беременности звезды проекта «Орел и решка» еще до того, как она объявила о своем интересном положении. Все дело в том, что ее фигура сразу же округлилась, а это знаменитость пыталась скрывать под бесформенными нарядами. Долгое время Тодоренко скрывала беременность, поскольку не хотела лишнего внимания к своей персоне.

Теперь артистка открыто посещает телешоу, надевает наряды, которые подчеркивают ее положение. Она с радостью позирует фотографу и рассказывает о том, как проходит ее беременность. По словам Тодоренко, сейчас у нее прекрасный аппетит, из дома знаменитость никуда не выходит без любимой сушки. Размер одежды, которую пока носит артистка - XXL.

Влад Топалов очень рад предстоящему пополнению в семействе. И для него, и для Тодоренко, это будет первый ребенок. Предложение ведущей он сделала на острове Корсика. Для Тодоренко это было неожиданно, ведь все произошло на яхте во время морского путешествия.

Недавно в профиле артиста появилась милая фотография, где он нежно целует возлюбленную. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков и положительных комментариев.


 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:01

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