АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

У Таты Блюменкранц возникли серьезные проблемы со здоровьем, она ищет хорошего психотерапевта

Пока на Лобном месте телепроекта «Дом-2» ведущие и участники обсуждают роман Таты Блюменкранц с Алексеем Безусом, в реальном времени в жизни девушки наступили не самые лучшие времена. Судя по всему, у нее появились серьезные проблемы со здоровьем.

У Таты Блюменкранц возникли серьезные проблемы со здоровьем, она ищет хорошего психотерапевта


По словам молодой мамочки, ее мучают панические атаки, причем до такой степени, что порой ей становится тяжело дышать и она не знает, как с этим бороться. Бывшая звезда реалити-шоу так отчаялась, что начала просить помощи у своих подписчиков.

«Ищу хорошего психотерапевта!!!! Плз, покидайте, у кого так же были панические атаки, связанные с дыханием, как вы спасались?», - написала Тата на своей странице в социальной сети.

Подписчики очень тревожатся за психическое состояние девушки, поскольку в такой непростой период она осталась абсолютно одна, без какой-либо поддержки со стороны родных, да еще и с маленьким ребенком на руках.

У Таты Блюменкранц возникли серьезные проблемы со здоровьем, она ищет хорошего психотерапевта


В комментариях они начали советовать Блюменкранц, как поступить в сложившейся ситуации, к кому обратиться и что делать. Некоторые поделились своим опытом борьбы с паническими атаками.

«Со мной такое было года три назад... Реально страшно просыпаться ночью и не спать. Боишься, что задохнешься», «Это все серьёзно... И действительно нужно обращаться к специалистам», «Да, это не шутки. И не от психов бывает… Тут психи не при чем», - пишут фолловеры.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главный жених Бузовой оказался альфонсом женщины
«Незаконные действия»: ФБР вынудило
Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой
Родственники Олег Ефремов рассказали, что актер с
В Сети появились снимки BMW 3-Series перед
Саймон Марданшин называет ведущую «Дома-2» Ольгу
Компания Oukitel анонсировала новый смартфон K7
В ЮАР родились выведенные путем искусственного
«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в
Вслед за Аленой Савкиной из конкурса «Человек
Volkswagen начал принимать предзаказы на
Карина Мишулина ради Тимура Еремеева не будет
У Таты Блюменкранц возникли серьезные проблемы со
Компания Xiaomi представила новые механические
Учёные «прочитали» историю Европы по альпийским
Александру Черно отправили на Остров любви без
В сеть попали фото до пластики русской "Ким
Голосовой помощник Siri помог пользователям
Появились слухи, что Иван Барзиков возвращается
Ученые: Когнитивные способности собак переоценены
Компания Oppo презентовала новый смартфон Realme
Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо и
Эксперт рассказал, откуда планета Нибиру нанесет
Журналисты в Сколково протестировали беспилотную
Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила
Алена Водонаева причесала свои розовые локоны в
Жители Стамбула зафиксировали на видео
Лишенная водительских прав Юлия Началова купила
Новое поколение родстеров Mercedes-Benz SL
Просмотреть все новости