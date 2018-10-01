У Таты Блюменкранц возникли серьезные проблемы со здоровьем, она ищет хорошего психотерапевта

«Ищу хорошего психотерапевта!!!! Плз, покидайте, у кого так же были панические атаки, связанные с дыханием, как вы спасались?», - написала Тата на своей странице в социальной сети.

«Со мной такое было года три назад... Реально страшно просыпаться ночью и не спать. Боишься, что задохнешься», «Это все серьёзно... И действительно нужно обращаться к специалистам», «Да, это не шутки. И не от психов бывает… Тут психи не при чем», - пишут фолловеры.

По словам молодой мамочки, ее мучают панические атаки, причем до такой степени, что порой ей становится тяжело дышать и она не знает, как с этим бороться. Бывшая звезда реалити-шоу так отчаялась, что начала просить помощи у своих подписчиков.Подписчики очень тревожатся за психическое состояние девушки, поскольку в такой непростой период она осталась абсолютно одна, без какой-либо поддержки со стороны родных, да еще и с маленьким ребенком на руках.В комментариях они начали советовать Блюменкранц, как поступить в сложившейся ситуации, к кому обратиться и что делать. Некоторые поделились своим опытом борьбы с паническими атаками.