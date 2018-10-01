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Карина Мишулина ради Тимура Еремеева не будет проводить эксгумацию тела отца

Карина Мишулина - дочка прославленного актера Спартака Мишулина, хочет сохранить честь семьи. Актриса в студии одного из телешоу заявила, что ради мошенников не будет проводить эксгумацию тела отца.

Карина Мишулина ради Тимура Еремеева не будет проводить эксгумацию тела отца


Новоявленный родственник артистки — Тимур Еремеев сообщил, что приходится покойному Спартаку Мишулину родным сыном, что подтвердил тест ДНК. Карина Мишулина заявила, что молодой человек всего лишь желает нажиться на скандале. По ее мнению, Тимур Еремеев является марионеткой в руках бизнесвумен Ольги Черменской. Актриса считает, что женщина затаила обиду на ее отца. Впервые она появилась на похоронах прославленного актера, заявив, что приходится Спартаку Мишулину двоюродной сестрой. Ольга Черменская расположила к себе Карину Мишулину и ее мать, стараясь после похорон их утешить.

Карина Мишулина ради Тимура Еремеева не будет проводить эксгумацию тела отца


Вскоре актриса узнала, что ее якобы тетя поддерживает и Тимура Еремеева. Сам молодой человек в интервью сообщил, что ему не надо ни имущество, ни фамилия Спартака Мишулина. По его словам, он затеял все разбирательства ради своей дочки, которая имеет право знать, кем являлся ее дедушка.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:28

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