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Ученые: Космический аппарат Ulysses собрал уникальные данные о Солнце

Космическому аппарату Ulysses суждено изменить представление человечества о структуре планетной системы. Аппарат представляет автоматическую станцию небольших размеров, масса которой всего 370 килограммов, но она уже предоставила целый массив данных о Солнце.

Ученые: Космический аппарат Ulysses собрал уникальные данные о Солнце


Запустили «Улисс» в 1990 году, время его работы превзошло семнадцать лет, а это больше срока его эксплуатации в четыре раза. Вся полученная за весь этот период информация о Солнце, позволила переосмыслить представление о нем. Как оказалось, у южного полюса Солнца нет фиксированного определенного положения.

Заключается уникальность Ulysses в том, что он представляет первый космический аппарат, способный изучать Солнце со стороны полюсов. Чтобы достигнуть такого эффекта, ученым потребовалось приложить колоссальные усилия.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:21

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