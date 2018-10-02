Ученые: Космический аппарат Ulysses собрал уникальные данные о Солнце

Запустили «Улисс» в 1990 году, время его работы превзошло семнадцать лет, а это больше срока его эксплуатации в четыре раза. Вся полученная за весь этот период информация о Солнце, позволила переосмыслить представление о нем. Как оказалось, у южного полюса Солнца нет фиксированного определенного положения.Заключается уникальность Ulysses в том, что он представляет первый космический аппарат, способный изучать Солнце со стороны полюсов. Чтобы достигнуть такого эффекта, ученым потребовалось приложить колоссальные усилия.